A Microsoft está a tratar dos desenvolvimentos do Windows 10 como nunca o fez num sistema operativo. Está focada em melhorá-lo de forma única e em garantir que este dá o melhor aos seus utilizadores.

Claro que para isso precisa de criar novidades e de otimizar os recursos que tem já presentes. Uma das áreas onde tem investido mais nos últimos tempos é na mudança da imagem e em particular no Menu Iniciar. A informação já existia, mas agora surgiu o primeiro vídeo da mudança que se aproxima.

Um novo Menu Iniciar a caminho

Apesar de ser já um elemento essencial do Windows, o Menu Iniciar tem mudado muito nos últimos anos. Com o Windows 8 simplesmente foi transportado para segundo plano, o que não agradou aos utilizadores e igualmente a quem usava este sistema.

O passo dado de seguida trouxe este elemento de volta ao centro do Windows 10, mas a Microsoft quer agora muito mais. Quer renovar a sua imagem e, em especial, os ícones e a informação que ali está presente. Quer mais e torná-lo muito apelativo para os utilizadores.

Uma grande mudança no Windows 10

Para mostrar qual poderá ser o caminho a seguir, a Microsoft publicou um novo vídeo no Twitter. Aqui mostra os trabalhos que as suas equipas de design de interfaces estão a realizar e apresenta o provável desenho do futuro Menu Iniciar do Windows 10.

Neste novo vídeo a Microsoft mostra a evolução que deverá ser seguida pelo Menu Iniciar. As diferenças são mais que evidentes e bem visíveis para o utilizador. Há agora uma nova lista de apps mais alargada e a ausência de texto nos próprios ícones, que estão maiores e mais limpos.

A Microsoft quer mudar o seu sistema operativo

Do que foi possível ver, a maioria dos utilizadores que comentaram o vídeo estão de acordo com a mudança e aprovam o caminho que está a ser seguido pela Microsoft no Windows 10. Os poucos que se manifestaram contra apenas pedem a presença dos títulos das diferentes áreas.

É ainda muito cedo para saber que outras alterações vão existir e quando esta novidade poderá ser vista no Windows 10. A Microsoft tem uma atualização prestes a ser lançada, que não vai ter esta mudança presente. Há mudanças a decorrer já, mas limitam-se aos ícones, abrindo caminho para muito mais a ser melhorado.