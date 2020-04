A relação do Xiaomi Mi A3 com o Android 10 não é pacífica. A marca chinesa tentou já por diversas vezes lançar esta atualização, mas não conseguiu ainda acertar com o que deve fazer. Os problemas continuam presentes e são sérios.

Depois de duas tentativas falhadas, e sempre com problemas, surge agora uma nova tentativa, com uma nova versão. Esta prometia muito, mas aparentemente os problemas graves estão todos lá e sem uma solução à vista.

O Android 10 volta ao Mi A3

Esta é uma história recorrente, mas esperava-se muito mais da Xiaomi para os seus equipamentos da linha Mi A. Estes têm uma versão pura de Android e deveriam ser muito mais simples de atualizar, uma vez que dispensam toda a cama de personalização da marca.

A verdade é que com o Android 10 este processo tem decorrido de forma muito complicada, com muitos atrasos e problemas a surgirem neste processo. A Xiaomi já por duas vezes tentou lançar esta versão, acabando sempre por recuar ao fim de algumas horas, por problemas graves.

Será que é desta que os problemas desaparecem?

De acordo com vários relatos, há uma nova versão do Android 10 para o Mi A3. Esta está já lançada e disponível em várias partes do globo. Os utilizadores têm reportado a sua chegada via OTA, tendo a própria Xiaomi confirmado a sua existência.

Como é normal, o seu lançamento está a ser feito por fases e deverá ser alargado a mais territórios e países nos próximos dias. Isto depende, naturalmente, de não existirem problemas graves como aconteceu nos vários casos anteriores.

Uma nova atualização que prometia muitos

Com 1,3GB, esperava-se que esta atualização tivesse algumas correções importantes e essenciais para os smartphones e decerto para os próprios utilizadores.

Quem já a instalou, relata que para além da presença do Android 10 e de todas as melhorias que traz, há outra novidade. Esta tem já a atualização de segurança de março da Google.

Xiaomi não conseguiu resolver os muitos problemas

O que muitos também relatam é que os problemas iniciais que foram relatados estão ainda presentes nesta versão. A Xiaomi simplesmente ignorou as falhas e ainda não apresentou uma solução para a sua correção. Entretanto, e de forma estranha, surgiram atualizações deste smartphone para o Android Pie.

Para além de todos estes problemas, falta ainda ser lançada nos países europeus. A versão global desta ROM está disponível, aguardando ainda um lançamento que abranja realmente todos os países e todos os Xiaomi Mi A3.