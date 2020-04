Sony apresenta DualSense, o novo comando sem fios da PlayStation 5

Não era esperado, mas também já sabemos que as marcas estão a lutar com um mercado de pernas para o ar. Assim, foi com agradável surpresa que vimos as primeiras imagens do DualSense. Este será o comando sem fios que irá acompanhar a PlayStation 5.

Conforme foram acompanhando, a Internet lançou vários rumores sobre este dispositivo. Estiveram perto, mas não acertaram. É substancialmente mais agradável que os modelos dos rumores.

DualSense, o comando da PlayStation 5

Após múltiplas patentes registadas e uma aparentemente interminável onda de especulação, a Sony revelou o DualSense. Assim, estamos perante o comando que irá acompanhar a PlayStation 5, a consola que estará “para breve”.

A primeira surpresa, claro, está no seu nome, pois a maioria de nós estava à espera do nome “Dualshock 5”, seguindo a tradição. No entanto, a empresa japonesa optou por seguir um caminho diferente, sendo esta a renovação mais significativa na história deste comando icónico.

A Sony menciona que, graças ao feedback que recebeu dos jogadores e programadores sobre o Dualshock 4, acrescentou funcionalidades completamente novas. Além disso, também manteve as que foram sempre bem-vindas e apreciadas. As novas funcionalidades de que o DualSense se orgulha têm um objetivo principal: conseguir que as pessoas melhorem a sua imersão nos jogos de vídeo através do comando. Evidentemente, outras tecnologias de consola terão um papel no mesmo objetivo, como o áudio 3D.

Comando da PlayStation 5 acrescenta funcionalidades

O DualSense incorpora um motor de resposta táctil para substituir as vibrações tradicionais. Conforme podemos perceber pelas explicações da marca, os jogadores vão sentir uma grande variedade de sensações através do comando. Por exemplo, serão capazes de sentir quando um carro passa por uma estrada de lama num jogo de corrida. Claro, a funcionalidade está disponível, resta agora à editora do jogo tirar ou não proveito desta nova funcionalidade.

Segundo a Sony, já existem vários estúdios a trabalhar com o comando neste momento e a produzir novos cenários de ação.

Outro desenvolvimento igualmente interessante é encontrado nos gatilhos (botões) L2 e R2, que são agora “adaptáveis”. Ou seja, os programadores podem ajustá-los para transmitir diferentes níveis de resistência, de modo a que disparar uma seta a partir de um arco seja completamente diferente do disparo de uma arma automática.

DualSense traz Hardware mais ergonómico

Uma das preocupações da Sony prende-se com a introdução de novas funcionalidades. Contudo, colocar mais componentes de hardware sem comprometer a usabilidade, passa muito pelo estudo da ergonomia.

Com os gatilhos adaptativos, tivemos de considerar como iríamos integrar os componentes no hardware sem lhe dar uma sensação de volume. A nossa equipa de design trabalhou de perto com os nossos engenheiros de hardware para colocar os gatilhos e as peças de força.

Referiu Hideaki Nishino, vice-presidente da Sony

Para fazer face aos obstáculos que enfrentavam, os engenheiros alteraram o ângulo dos gatilhos e modificaram a pega do comando. O objetivo é que, quando o seguramos nas mãos, o DualSense transmita ser mais pequeno do que realmente é. Este comando traz um equilíbrio que deverá ter sido muito bem pensado, dado que tem de ser leve, mas com mais bateria que o seu antecessor. Nesse sentido, este traz mais autonomia que o Dualshock 4.

Novos botões: criar e microfone

Se já olhou atentamente para as imagens, provavelmente reparou que o botão “Partilhar” desapareceu. A Sony deu uma “lavagem” ao conceito e chamou-lhe “Criar”. Na verdade, este internamente incorpora as mesmas funcionalidades de partilha nas redes sociais, mais outras que serão anunciadas nos próximos meses. Além disso, o DualSense tem um microfone incorporado para conversar com os seus amigos. No entanto, para sessões longas, são ainda recomendados auscultadores tradicionais.

Cores

A empresa nipónica arriscou mais desta vez, coisa que não fez com a geração DualShock. Assim, o DualSense, pelo menos na sua primeira versão, apresenta duas cores completamente diferentes: preto e branco. Estes, por sua vez, serão combinados com a luz frontal, agora localizada em torno do painel táctil.

Queremos que os jogadores sintam que o comando é uma extensão de si próprios quando jogam, de tal forma que se esqueçam que está nas suas mãos.

Referiu Nishino.

Assim, pelo que estamos a perceber, o DualSense significa uma mudança radical em relação à oferta anterior da Sony. Não há dúvida do nível de aposta que a empresa está a fazer na nova consola PS5. Este novo comando, assim como uma renovada filosofia que se espera da consola, irão proporcionar jogos de um nível completamente novo, mais desafiante e com uma sensação de realidade poderosa.

