82% não concordam com as provas de aferição do 2º ano em formato digital

As provas de aferição já não são uma novidade, mas este ano a polémica instalou-se devido a algumas atualizações porque o governo decidiu que estas avaliações para o 2º, 5º e 8º ano ano seriam realizadas em formato digital. Questionámos os nossos leitores sobre este assunto e a grande maioria dos participantes dizem não concordar com as provas de aferição digitais para os alunos do 2º ano escolar. Vamos conhecer todos os resultados.

Concorda com as provas de aferição do 2º ano em formato digital?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.708 respostas obtidas.

Os resultados são claros e mostram que a grande maioria, com 82% dos votos, responderam que não concordam com as provas de aferição em formato digital para os alunos do 2º ano escolar (1.395 votos). Por sua vez, os restantes 18% disseram concordar com esta decisão do governo (313 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Pode ler as várias opiniões dos leitores através dos comentários deixados ao artigo onde a questão foi colocada. Muitos consideram que esta é uma decisão ridícula e muitos também destacam que as escolas não estão preparadas para treinar as crianças antes de provas no formato digital. E embora reconheçam que as crianças estão à vontade com as tecnologias, lembram que é também necessário haver formação por parte do pessoal docente e não docente.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se concorda com as provas de aferição do 2º ano em formato digital.

