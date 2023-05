É o fim do WinRAR: Microsoft lança suporte nativo de ficheiros RAR para Windows 11

No pack de software obrigatório para instalar num novo computador não pode faltar uma app de terceiros para lidar com ficheiros compactados. O Windows 11 vai finalmente acabar com isso.

Windows 11 vai ganhar suporte nativo de ficheiros RAR

Está a decorrer a grande conferência anual da Microsoft dedicada a programadores a Microsoft Build. Entre as muitas novidades que já aqui dadas a conhecer destaca-se agora aquele que poderá ser o fim de um dos mais utilizados softwares para lidar com ficheiros compactados.

Sim, o Windows 11 vai receber suporte nativo de ficheiros RAR o que poderá ditar o fim do WinRAR.

Esta é uma solução de código aberto alimentada pelo projeto libarchive multiformato. A Microsoft diz que isso não oferece apenas uma opção nativa para lidar com ficheiros RAR, mas também com formatos adicionais como tar, 7-zip, gz e muitos outros. Segundo o que é indicado, trata-se de uma "funcionalidade aprimorada" em relação à compactação, quando comparada apps de terceiros.

A empresa não anunciou uma data oficial de lançamento para o recurso, mas o Windows 11 receberá agora uma atualização robusta com suporte para Bluetooth LE, por exemplo, quem sabe se não será aproveitado o momento para tal.

É um facto que software como o WinRAR sempre foi considerado como uma das primeiras coisas a instalar num computador novo, dada a necessidade de lidar com todo o tipo de ficheiros compactados. Resta perceber se, realmente, a solução da Microsoft para o Windows 11 será realmente útil e funcional.

Entretanto, se procura alternativas ao WinRAR deixamos aqui algumas sugestões: