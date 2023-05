Portugal já tem drone que combate incêndios! Veja-o em ação…

Os drones são equipamentos que podem ser usados nos mais diversos cenários. Os difíceis acessos em alguns terrenos, fazem destes equipamentos uma boa solução. Hoje, na Lous, foi apresentado um drone que combate incêndios com uma mangueira de um autotanque.

O Projeto de desenvolvimento de um Sistema de Agulheta Portante tem como finalidade o a criação de um sistema inovador de Agulheta Auto Portante. Com este sistema, será possível lançar água sobre uma típica frente de chamas que caracteriza um incêndio florestal. Tem, então, em vista, a proteção e segurança dos combatentes, evitando assim a sua exposição direta às frentes de chamas.

Será através do acoplamento de um aparelho multi-rotor “DRONE” que o movimento e o posicionamento do SAP será controlado. Algo que irá elevar e sustentar uma linha de água alimentada por um veículo de combate a incêndios, aproveitando assim o impulso vertical do jato.

Face ao tipo de equipamento, os drones têm algumas limitações de operação em incêndios rurais, por causa do declive e até da própria vegetação.

Jacinto Oliveira, da empresa Jacinto que liderou o consórcio, referiu à Lusa que...

É preciso desenvolver uma agulheta horizontal [o drone, neste momento só consegue direcionar a água na vertical]. Talvez mais ano e meio e um valor de 50 a 60 mil euros seja o suficiente para fazer essa pequena adaptação, porque a base já está feita

O sistema poderá custar cerca de 25 a 30 mil euros quando chegar ao mercado. O projeto teve uma pequena demonstração no Aeródromo Municipal da Lousã, onde o drone consegui extinguir um pequeno incêndio.

--

Um agradecimento ao Prof. André Sá pela partilha do video