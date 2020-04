Novo Edge da Microsoft volta a bater concorrência em testes na Internet

O Edge é, para muitos, o browser do momento. A Microsoft apostou de forma séria na renovação completa deste elemento essencial do Windows 10 e o resultado começa agora a ser visto. Este tem tido uma adopção única e que revela a sua posição.

Depois de muitas vitórias em muitas áreas, o Edge conseguiu mais uma, que o coloca numa posição de destaque. Derrubou toda a concorrência e é agora o único browser do mercado a ter uma pontuação máxima num dos mais exigentes testes.

O Edge não para de ser melhorado

A decisão da Microsoft em alterar o Edge de forma total foi arriscada. Poderia ter escolhido manter o seu browser da forma como estava, com todos os problemas que iam acumulando. A escolha foi usar o Chromium, mas queriam criar mais do que um simples clone.

Por isso estão a tomar uma parte muito ativa nos desenvolvimentos e na resolução de alguns problemas que estavam identificados. Mais importante que isso, melhoram também o que oferecem, algo que se está agora a ver, no resultado dos testes de Acessibilidade HTML5.

Brower da Microsoft bateu o recorde nos testes

Na comparação com o que a sua concorrência direta oferece, o Edge está alguns pontos acima. O seu resultado de 100% é o topo do que poderia ser obtido no teste de Acessibilidade HTML5. Curiosamente, outros browsers semelhantes tiveram pontuações muito mais baixas.

Olhares mais atentos podem notar que as versões dos browsers concorrentes não são as mais recentes, o que torna injusta a comparação. No entanto, é da responsabilidade da equipa que faz estes testes manter as versões atualizadas.

Uma das melhores propostas da Internet

A Microsoft tem estado a melhorar o seu browser e a dar-lhe funcionalidades que o tornam quase único. A lista é muito longa e teve direto a uma publicação especial no Twitter. Ai destacaram tudo o que de melhor tem estado a ser criado.

Esta é mais uma prova de que o novo browser da Microsoft é uma das mais firmes propostas da Internet e que poderá conquistar muito mais. O segundo lugar é já seu e vai continuar a subir, ameaçando o lugar de topo.