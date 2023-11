Microsoft também tem planos para trazer o Copilot para o Windows 10

O Copilot é uma das mais recentes novidades da Microsoft para o Windows e agora sabe-se que poderá estar também a caminho do Windows 10. Este foi criado para a mais recente versão, mas provavelmente conseguirá ocupar um espaço que muitos pensavam que já não iria ter acesso a novidades.

A IA continua a crescer no Windows 11

A aposta da Microsoft na IA está a decorrer de forma muito firme. Está desde o início com propostas neste campo e foi uma das que primeiro investiu nesta área, que agora se tornam uma presença constante no dia a dia dos utilizadores.

Se o Bing Chat foi a primeira proposta, a mais recente, o Copilot, veio integrar-se com o Windows 11. Este quer ser um verdadeiro assistente, dando aos utilizadores não apenas acesso a informações da Internet, mas indo mais longe e permitindo gerir partes do sistema operativo e controlando as apps deste.

O Copilot poderá chegar ao Windows 10

A grande novidade é que o Copilot poderá em breve chegar também ao Windows 10. Todas as funcionalidades devem estar presentes e ficar assim acessíveis a mais um lote alargado de utilizadores, que o devem explorar da mesma forma que é agora usado.

Do que é revelado, a experiência e os recursos do Copilot no Windows 10 e no Windows 11 serão praticamente os mesmos. Aqui vai ser incluída a compatibilidade de plug-ins em ambas as versões do sistema operativo da Microsoft. Vai ainda levar a que os programadores apostem na criação de plug-ins do Copilot.

Microsoft irá ganhar com esta novidade

Esta mudança poderá trazer outro benefício para a Microsoft. O Copilot cresceria e saltaria de uma presença em 400 milhões de dispositivos ativos mensalmente para os 1,4 mil milhões de dispositivos da união destes 2 sistemas. Este aumento seria um crescimento muito importante para atrair mais programadores.

Mesmo com o seu fim programado para outubro de 2025, a Microsoft parece ainda apostar no Windows 10. Esta mudança poderá revelar que este plano poderá mudar e haver um alargamento do tempo de vida deste sistema, algo que os utilizadores já pedem há algum tempo.