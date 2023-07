O Windows 11 foi uma mudança importante no universo da Microsoft, por renovar este sistema operativo. As mudanças são muito evidentes e procuram mudar esta proposta. Agora que começa a estar em cada vez mais máquinas, a versão original do Windows 11 vai perder o suporte. É por isso hora de atualizar.

Versão original do Windows 11 vai perder o suporte

O Windows 11 foi revelado em outubro de 2021 pela Microsoft e quis mostrar como a gigante do software ainda consegue inovar e surpreender os utilizadores. Tem continuado a desenvolver este sistema e a renovar muitas das apps e funcionalidades presentes.

Agora que a empresa tem já mais uma grande atualização a ser lançada nos PCs, é também hora de arrumar a casa. Para isso, e como já o fez em todas as versões anteriores, vai abandonar o seu suporte e assim deixar de as suportar. Neste caso falamos da versão original do Windows 11.

Assim, o Windows 11, versão 21H2 chegará ao fim da sua manutenção a 10 de outubro de 2023. Isso aplica-se às seguintes edições lançadas em outubro de 2021:

Home, versão 21H2

Pro, versão 21H2

Pro para estações de trabalho, versão 21H2

Pro Education, versão 21H2

Estas edições não vão receber mais atualizações de segurança após o dia 10 de outubro de 2023. Os utilizadores que entrarem em contato com o Suporte da Microsoft após essa data serão direcionados para a atualização dos seus dispositivos para a versão mais recente do Windows 11 para manter o suporte da Microsoft.

A solução passa pela atualização dessa versão

Tal como a Microsoft tem referido, é hora de fazer a atualização para a versão Moments 3, que está já a ser distribuída para todos. Espera-se ainda para este ano uma nova atualização do seu sistema e que voltará a trazer novidades importantes.

O processo de fim do suporte para a versão 21H2, é algo natural e que a marca realiza de forma periódica. Quem está ainda nesta versão deve mesmo fazer a atualização, sob pena de star exposto a problemas que foram, entretanto, resolvidos.