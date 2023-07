WhatsApp: mais segurança mantendo o número de telefone privado nas comunidades

As comunidades do WhatsApp continuam a crescer e, apesar de já permitirem alguma segurança aos utilizadores, ainda existe o risco do seu contacto vir a ser divulgado de forma quase impercetível. Isso vai mudar.

Nas comunidades do WhatsApp, o número de telefone já é um elemento escondido, estando cada utilizador mais protegido. Contudo, ao reagir às mensagens, o número ficará disponível, podendo colocar em causa a privacidade do utilizador, sem sequer se aperceber de que o deixou escapar.

Segundo o WABetaInfo, a aplicação de conversação vai mudar no sentido de trazer mais segurança e privacidade aos utilizadores. O WhatsApp tem já em testes de forma mais ampla um recurso de "privacidade do número de telefone" com os utilizadores inscritos no programa beta.

A informação divulgada mostra que a pessoa que esteja numa comunidade vai poder escolher se quer que todos tenham acesso ao seu contacto ou se essa informação deverá ser mantida apenas do lado dos administradores.

A opção está em testes limitados há meses, mas parece estar a ser agora lançada de forma mais ampla para utilizadores beta que instalaram as atualizações mais recentes do Android e iOS. Deverá ser alargada ao público em geral dentro de pouco tempo.

Desta forma, os utilizadores poderão participar de uma forma mais ativa nas comunidades, sem problemas em relação à sua privacidade, principalmente pelo risco que podem correr com possíveis envios de mensagens fraudulentas.