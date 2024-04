Meta está a oferecer milhares de dólares em bónus por publicações no Threads

A Meta está a oferecer milhares de dólares a alguns criadores de conteúdos se estes se tornarem virais no Threads. Os pagamentos fazem parte de um novo programa de bónus, só para convidados, que recompensa os criadores que utilizam a mais recente aplicação da Meta.

Uma página de apoio do Instagram oferece alguns detalhes sobre o programa de bónus, que a Meta ainda não anunciou formalmente. Afirma que os criadores podem ganhar dinheiro "com base no desempenho das suas publicações no Threads" ou "no número de publicações que criar".

Parece que os termos específicos dos bónus são individualizados para cada criador. "Os detalhes do programa de bónus podem variar consoante o participante", refere a empresa.

O programa parece ser um esforço em pequena escala por enquanto - a empresa refere-se a ele como estando em "teste" - mas oferece uma prévia de como o Meta pode procurar aumentar os seus esforços para usar os criadores para aumentar o engagement no serviço.

A Meta já ofereceu anteriormente bónus por publicar Reels no Facebook e no Instagram, mas é a primeira vez que a empresa paga por publicações no Threads. O programa de bónus do Threads foi noticiado pela Business Insider no início deste mês.

Alguns criadores já estão a receber milhares de dólares por publicações

De acordo com uma captura de ecrã que circula no Threads, pelo menos um criador recebeu uma oferta de "até US$ 5.000" por posts ou respostas no Threads com 10.000 visualizações ou mais. Este valor não é tão elevado como os 10.000 dólares de bónus que os criadores do Reels podiam ganhar no Instagram, mas não deixa de ser bastante generoso, tendo em conta que publicar no Threads exige muito menos esforço do que filmar e editar um vídeo convincente.

A Meta não é a única plataforma que está a tentar atrair os criadores com promessas de potenciais pagamentos. O X também oferece aos criadores pagamentos diretos com base no seu envolvimento, mas esse programa é um acordo de partilha de receitas para os utilizadores que pagam subscrições premium.

O Threads tem vindo a crescer de forma constante desde o seu lançamento no ano passado e tem mais de 150 milhões de utilizadores mensais, revelou Mark Zuckerberg na semana passada. O fundador do Facebook especulou que a aplicação poderia um dia ser a próxima plataforma de mil milhões de utilizadores da empresa, embora seja provável que sejam necessários vários anos para atingir esse marco.

De qualquer forma, a integração de criadores populares do Instagram seria um passo importante para aumentar o envolvimento no Threads. A empresa também fez recentemente uma parceria com a equipa de Taylor Swift para colocar a estrela pop na aplicação para promover o seu último álbum.

