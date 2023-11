WhatsApp traz 2 novidades à sua app estar mais protegido nas chamadas

A Meta tem procurado aumentar a privacidade e a segurança do WhatsApp. Esta é uma das apostas da empresa e uma das queixas mais constantes da parte dos utilizadores. Depois de várias medidas aplicadas, chegam agora 2 novidades que conseguem dar à sua app uma maior proteção nas chamadas.

Têm sido constantes as melhorias para aumentar a segurança e a privacidade dos utilizadores. São pequenas alterações que eram já esperadas há algum tempo, mas que apenas agora tomam forma e estão disponíveis para todos, para assim estarem mais protegidos.

Esconder o IP durante as chamadas para segurança

A primeira das novidades permite que o endereço IP do dispositivo onde a chamada é realizada seja escondido. Esta nova opção está nas definições e deverá ser ativada manualmente pelo utilizador. Quando ativada, as chamadas serão encaminhadas através dos servidores Meta/WhatsApp, ocultando assim o endereço IP.

O WhatsApp refere que o endereço IP pode conter informações importantes, como a localização geográfica ou provedor de Internet. Muitos utilizadores querem manter estes dados protegidos. Com esta opção, e porque as chamadas cursam via WhatsApp e não diretamente, como acontece com a maioria das propostas da concorrência.

De notar que ao ativar esta opção, a qualidade das chamadas é reduzida, sendo um pequeno preço a pagar para garantir a segurança e a privacidade. A empresa também enfatizou que as chamadas são sempre cifradas de ponta a ponta, mesmo quando a nova opção de retransmissão está a ser usada.

Privacidade no WhatsApp com estas novidades

Uma segunda novidade vem com o silenciar de números desconhecidos. Esta é também uma opção que necessita de ser ativada e que irá bloquear as chamadas recebidas de contactos não registados. Assim, os utilizadores ficam protegidos contra chamadas de spam e contactos não desejados.

Estas duas novidades estão já disponíveis nas mais recentes versões da app WhatsApp. Qualquer uma delas deverá ser ativada manualmente pelos utilizadores, que assim ficam de imediato com as novas funcionalidades ativas e prontas a ser usadas.