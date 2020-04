Com o mercado cada vez mais rico no campo dos smartphones, importa sabe quais os que oferecem melhor desempenho com o hardware presente. Esse papel tem sido atribuído à Antutu, que com a sua app avalia e recolhe os dados dos testes.

Março passou e esse dados foram recolhidos, revelando agora os smartphones com melhore desempenho do mercado global. É então hora de saber quais os smartphones que se destacaram com o melhor desempenho.

Os dados da Antutu agora apresentados foram recolhidos entre os dias 1 e 31 de março, no mercado global. Resultam dos destes realizados pelos utilizadores nos seus smartphones, avaliando várias vertentes do que estes têm para oferecer.

Os smartphones com melhor desempenho global

No campo dos smartphones de topo, temos o domínio completo da Samsung. Assim, o Galaxy S20 Ultra 5G, com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, e SoC Snapdragon 865. conseguiu uma pontuação média de 562.262 pontos.

A lista segue com o Galaxy S20 Plus, com 12/256 GB e Snapdragon 865, que recolheu uma pontuação de 549.904 pontos. Depois temos o Galaxy S20 Ultra 5G com Exynos 990, com 12/128 GB, que registrou 519.297 pontos. Este top 5 termina com o Galaxy S20 Plus 5G, com Exynos 990 e 12/128 GB, e o ROG Phone 2.

A Antutu também olha à gama média

No campo dos smartphones de gama média temos a liderar, de forma isolada, o Redmi Note 8 Pro, que com 6/128 GB, consegue uma pontuação média de 292.510 pontos. Este é seguido pelo Mi Note 10 Pro, com 8/256 GB, que consegue 28.759 pontos, e pelo Mi 9T, que com 6/128 GB registou 265.231 pontos.

Nos lugares seguintes, a fechar o top 5 e com uma pontuação quase igual, temos o Galaxy A71 e o Realme X2. Estes dois smartphones obtiveram, respetivamente, uma média de 265.041 e 265.028 pontos nos testes da Antutu.

Esta é uma lista que mostra, de forma clara como está o mercado neste momento. Mesmo com os problemas da pandemia as marcas continuam a apresentar smartphone se em breve esta lista poderá mudar completamente, com novos protagonistas a assumir lugares de destaque.