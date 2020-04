Mesmo sendo o sistema operativo mais usado no mercado dos smartphones, o Android sofre há muitos anos de um problema grave. Por muito que os utilizadores queiram, dificilmente os seus smartphones têm acesso às atualizações em tempo útil.

A Google mantinha um registo apurado destes números, mas há alguns meses resolver parar a sua partilha. Com a ausência destes números, perdeu-se a informação sobre esta fragmentação. Agora estes dados surgem de outros lados e o cenário, infelizmente, não está melhor.

Google não consegue controlar fragmentação

Ao contrário de outros sistemas, as atualizações do Android são sempre demoradas e não dependem da Google. Isto leva a que muitos smartphones fiquem simplesmente abandonados e sem qualquer atualização, nem mesmo de segurança.

Este cenário de fragmentação não é novo e aparentemente todas as medidas da Google têm falhado para o contrariar. Se até agora estes dados eram expressos pela própria gigante das pesquisas, surgiu uma forma de ter acesso aos mesmos. É via Android Studio que estes passam a estar disponíveis.

Os novos dados de utilização do Android

Os dados apresentados agora, de forma oficial, revelam um cenário que não é de todo satisfatório para a Google e para os seus equipamentos. A fragmentação está presente, é grande e existem ainda equipamentos a usar versões muito antigas do Android.

O Android 10, a mais recente versão deste sistema, tem ainda uma presença quase marginal. São 8,2% os equipamentos que têm já esta versão em utilização. Curiosamente, a versão anterior, e que tem já mais de 1 ano de mercado, chega já a 31,3% dos equipamentos.

Versão do Android (versão da API) Distribuição (a 10 de abril de 2020) 4.0 “Ice Cream Sandwich” (15) 0,2% 4.1 “Jelly Bean” (16) 0,6% 4.2 “Jelly Bean” (17) 0,8% 4.3 “Jelly Bean” (18) 0,3% 4.4 “KitKat” (19) 4% 5.0 “Lollipop” (21) 1,8% 5.1 “Lollipop” (22) 7,4% 6.0 “Marshmallow” (23) 11,2% 7.0 “Nougat” (24) 7,5% 7.1 “Nougat” (25) 5.4% 8.0 “Oreo” (26) 7,3% 8.1 “Oreo” (27) 14% 9 “Pie” (28) 31,3% 10 (29) 8,2%

Smartphones continuam com versões desatualizadas

A lista segue com as versões anteriores a terem também uma expressão relevante, quase sempre perto umas das outras. Curiosamente, as versões mais recentes do Android conseguem garantir já mais de 50% da base instalada de equipamentos. Estas são notícias positivas para a Google.

O Android tem ainda um longo caminho a percorrer até ter este problema resolvido de forma total. Marcas como a Huawei ou a Samsung já abraçaram políticas de atualização rígidas e que garantem as novas versões rapidamente. Ainda assim, muitas outras marcas simplesmente encaram este processo como acessório