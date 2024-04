Há já muito tempo que se fala da possibilidade da Google lançar uma nova rede para encontrar os seus equipamentos de forma mais eficiente. Esta tem sido fruto de muitos rumores, mas agora tudo parece finalmente resolvido. A Google revelou que vai lançar a nova rede Find My Device nos próximos dias.

Apesar de ter já disponível a possibilidade de encontrar dispositivos Android perdidos, esta depende sempre do envio das coordenadas para a Google. Esta vai depois apresentar os dados num mapa e assim ajudar os utilizadores a encontrar o que perderam.

A mudança que agora acontece é uma evolução importante desta rede Find My Device. Passa a poder trabalhar com muitos mais dispositivos e, principalmente, conseguirá encontrar qualquer um destes de forma alargada, sem o envio de dados diretamente para a Google e mesmo com os dispositivos desligados da rede.

Dentro de poucos dias, esta rede chegará aos utilizadores e será anunciada pela Google. Foi a própria gigante das pesquisas que o revelou num e-mail que está a enviar a um conjunto de utilizadores. Nesta mensagem começam por descrever em detalhe o que será a rede Find My Device.

O mais interessante é o que vem depois na mensagem. Revela que "dentro de 3 dias" a nova rede chegará com um alerta nos dispositivos do utilizador. Dada a data da mensagem, tudo deverá assim acontecer no domingo, dia 7 de abril ou, mais provavelmente, na segunda-feira seguinte, dia 8 de abril.

Receberá uma notificação nos seus dispositivos Android quando esse recurso for ativado dentro de três dias. Até então, pode cancelar a rede através do Find My Device na web.

Estas são excelentes notícias para os utilizadores do Android. É uma evolução importante para a deteção dos dispositivos, criando uma rede partilhada de localização que depende também de outros dispositivos, numa simbiose natural e completamente segura.