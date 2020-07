Criador do Telegram acusa a Apple de destruir startups com as taxas da App Store

Num artigo publicado recentemente, o criador do Telegram deixou duras críticas à Apple. Pavel Durov acusou a empresa de Tim Cook de “destruir as startups” em todo o mundo. De acordo com os argumentos do executivo, a marca da maçã impede que os utilizadores do iPhone instalem aplicações fora da App Store.

Para além disso condena que por qualquer transação através de uma app do iOS tenha que ser paga uma taxa de 30% à Apple.

Pavel Durov acusa a Apple de destruir startups e lucrar com app de terceiros

O criador do Telegram publicou uma artigo nesta quinta-feira, dia 9 de julho, intitulado “Como a Apple destrói startups em redor do mundo – e como isso pode ser interrompido“. E só por este título percebe-se que o conteúdo promete.

Pavel Durov deixa, assim, várias críticas à Apple em que o motivo se prende com o facto de os utilizadores do iPhone não conseguirem instalar aplicações que não façam parte da App Store.

Outra crítica é motivada pela taxa de 30% paga à empresa da maçã sempre que alguma transação é realizada através de uma aplicação do iOS.

Durov diz ainda que a Apple “abusa da sua posição no mercado” e não corre riscos financeiros com o desenvolvimento das aplicações, mas lucra com as apps bem sucedidas.

Segundo o criador do Telegram:

Os programadores de aplicações gastam recursos significativos para criar, manter e promover os seus projetos. Estão numa concorrência feroz entre si e assumem enormes riscos. A Apple não investe nada na criação de apps de terceiros na sua plataforma e com isso não arrisca nada, mas tem a garantia de lucrar 30% da sua faturação.

Em suma, Durov critica o facto de, com este sistema, quem realmente cria e desenvolve as aplicações fica com dificuldades em custear a própria existência da aplicação.

Os criadores de apps ficam apenas com dois terços do valor ganho para pagar salários, renda, marketing, licenciamento, impostos ao estado, etc. Muitas vezes, isso não é suficiente para suportar todos os custos, e o aumento de preços para os utilizadores não é possível devido à menor procura.

Mas no Android as coisas também não são muito diferentes…

O programador do Telegram reconhece que, contrariamente à Apple, a Google permite que os utilizadores instalem apps de outras lojas. No entanto salienta que no Android os programadores também têm que pagar uma taxa de 30% sobre todas as transações feitas através das apps deste sistema operativo.

Devido a esta situação, os criadores do jogo Fortnite mantiveram a distribuição própria por algum tempo, mas depois acabaram por incluir a app na loja da Google. Durov comenta que:

Como resultado, essas empresas acumularam dezenas de mil milhões de dólares nas suas contas no exterior, enquanto centenas de milhares de equipas de desenvolvimento local em todo o mundo estão a tentar sobreviver economicamente.

Durov dá ainda o exemplo da Microsoft, dizendo que nem mesmo na época do auge da empresa de Redmond algo assim acontecia.

Os programadores de apps podiam distribuir livremente o software Windows sem pagar uma percentagem dos seus ganhos à Microsoft.

O sucesso do iOS e do Android deve-se muito ao trabalho dos programadores

No mesmo artigo, o executivo afirma que o sucesso dos sistemas operativos iOS e Android deve-se muito ao trabalho de milhões de programadores que criaram apps.

As tentativas da Microsoft e de outras empresas para tornar populares os seus sistemas operativos para smartphones falharam porque os programadores de terceiros já criaram muitas aplicações para iPhone e Android que atraíram consumidores e os fizeram escolher esses mesmos smartphones. Ou seja, a Apple aproveita-se duplamente dos programadores de apps — como mão de obra gratuita para criar uma vantagem competitiva para os seus smartphones; e como fonte de super-lucros ao receber 30% da venda dos seus serviços.

O que pode ser feito para impedir estes lucros abusivos?

Para Durov, a solução para este problema passa por uma maior regulamentação deste setor por parte das autoridades.

O programador aplaude as investigações da Comissão Europeia no âmbito de possíveis abusos de mercado por parte da Apple. Durov adianta que o ideal seria forçar a marca a pré-instalar nos seus equipamentos “lojas de apps alternativas que permitissem aos programadores locais não dar 30% dos seus ganhos“.

O criador do Telegram refere ainda que :

Para muitas startups, esta mudança teria um efeito mais positivo do que qualquer isenção de impostos.

Se é um programador de aplicações móveis, certamente se identifica com algumas das críticas deixadas por Pavel Durov. Até ao momento não há reações nem da Apple nem da Google.

Concorda com o criador do Telegram?