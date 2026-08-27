Google copia o iPhone e Android traz novidade que vai salvar as viagens de carro

O enjoo no carro afeta milhares que tentam usar o smartphone durante uma viagem. A indisposição surge do conflito sensorial entre a visão, focada num ecrã, e o ouvido interno, que regista as curvas, acelerações e travagens. Para responder ao problema, a Google desenvolveu o Motion Assist, para aumentar o conforto e o bem-estar dos utilizadores do Android.

O fim do enjoo no smartphone ao andar de carro

A abordagem segue de perto a solução que a Apple estreou nos seus equipamentos com a chegada do iOS 18. O sistema apresenta pequenos pontos visuais animados nas extremidades do ecrã, sincronizados em tempo real com o movimento da viatura. Desta forma, o cérebro recebe a confirmação visual da deslocação, reduzindo de imediato a discrepância sensorial que provoca as náuseas nos passageiros.

A novidade faz a sua estreia com a versão Android 17 e está a ser distribuída aos Pixel. O processo de engenharia levou mais de um ano e meio a ficar totalmente concluído, uma vez que exigiu reformulações profundas nas interfaces de programação do sistema. A prioridade técnica passou por assegurar que os elementos gráficos fossem visíveis de forma fluida sobre qualquer aplicação aberta, área de notificações ou até no ecrã de bloqueio.

Como a Google integrou a tecnologia no Android

Esta adição reforça a evolução contínua do sistema operativo móvel da gigante tecnológica em matéria de acessibilidade e saúde digital. O utilizador ganha a possibilidade de ler conteúdos, rever mensagens ou reproduzir vídeos durante o trajeto sem sentir o desconforto habitual das viagens mais prolongadas na estrada.

A configuração da ferramenta surge integrada nos serviços Google Play, mais concretamente na secção de Segurança Pessoal do sistema. É possível definir o arranque de modo totalmente autónomo, que deteta o movimento do veículo e ativa os indicadores visuais sem necessidade de qualquer intervenção manual.

Ativação simples nas definições e alternativas

Para quem prefere um controlo direto, existe um atalho dedicado no painel de definições rápidas do dispositivo. O recurso pode ser ligado ou desligado com um simples toque, alertando o utilizador através de uma notificação discreta na barra de estado sempre que o mecanismo se encontra em execução.

Os smartphones que ainda aguardam a chegada da atualização do sistema podem recorrer a soluções alternativas disponíveis na Play Store, como a aplicação KineStop, para obter um resultado prático muito semelhante. Com esta aposta, a plataforma Android passa a oferecer uma resposta nativa e eficaz para melhorar as deslocações diárias de quem não prescinde do telemóvel a bordo.