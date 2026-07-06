Android 17 prepara bloqueio de aplicações com autenticação biométrica

A Google está a preparar o regresso de uma excelente opção para o Android. Falamos do Bloqueio de Aplicações, que deverá chegar com o Android 17. A nova funcionalidade permitirá aos utilizadores proteger as aplicações com biometria de forma mais fácil.

Android 17 prepara uma novidade única da Google

A Google parece ter continuado a trabalhar numa das funcionalidades de segurança mais aguardadas para o Android 17. Embora a atualização estável do sistema tenha chegado sem o esperado bloqueio nativo de aplicações, novas evidências encontradas no Android 17 QPR1 Beta 6 indicam que a empresa ainda está a trabalhar nesta funcionalidade e também a preparar novas opções para a tornar mais abrangente.

O sistema de Bloqueio de Aplicações permitirá aos utilizadores proteger aplicações utilizando autenticação biométrica. Impedirá que qualquer pessoa aceda a estas aplicações mesmo com o telefone desbloqueado. Esta é uma funcionalidade muito solicitada pelos utilizadores dos smartphones Pixel, que até então dependiam de aplicações de terceiros para obter uma proteção semelhante.

As pistas surgiram durante a análise do código interno da mais recente versão beta do Android 17. Embora a funcionalidade ainda esteja desativada e não disponível para os utilizadores, foram descobertas novas referências, indicando a direção que o seu desenvolvimento está a tomar. Uma das novas funcionalidades mais interessantes é a possibilidade de bloquear várias aplicações em simultâneo a partir das Definições.

Bloqueio de aplicações com autenticação biométrica

Atualmente, as versões beta permitem proteger apenas as aplicações individualmente, um processo pouco prático para quem pretende proteger várias ferramentas ao mesmo tempo. Além disso, a Google estaria a preparar um modo que exigiria apenas autenticação biométrica para aceder a aplicações bloqueadas, eliminando o PIN como método alternativo.

Esta opção ofereceria uma camada adicional de proteção contra acesso não autorizado. O histórico do Bloqueio de Aplicações no Android 17 tem sido particularmente errático. A funcionalidade apareceu inicialmente em versões experimentais do sistema, desapareceu pouco depois e ressurgiu agora numa nova versão beta. Entretanto, outros fabricantes já oferecem soluções semelhantes há algum tempo.

A Apple trouxe o bloqueio de aplicações via Face ID no iOS, enquanto a Samsung oferece a Pasta Segura para proteger informações e aplicações confidenciais. Se a Google finalmente ativar o Bloqueio de Aplicações em futuras atualizações do Android 17, os utilizadores terão finalmente uma ferramenta integrada para proteger aplicações bancárias, gestores de palavras-passe, serviços de mensagens ou outra app.