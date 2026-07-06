Uma das soluções para o calor intenso nos EUA têm sido… os autocarros escolares elétricos

Mais de 200 autocarros escolares elétricos estão a fazer bem mais do que transportar alunos, aproveitando as férias para devolver energia à rede elétrica norte-americana em plena vaga de calor.

Autocarros escolares elétricos têm servido como pequenas centrais móveis, ajudando a aliviar a pressão sobre a rede elétrica quando a procura dispara.

Além disso, espera-se que centenas de veículos adicionais entrem em funcionamento nos próximos tempos.

A ideia é aproveitar a tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G), que permite que um veículo elétrico não só consuma energia da rede, mas também a devolva quando necessário.

Os autocarros escolares são candidatos ideais porque têm baterias enormes, algumas superiores a 200 kWh, e ficam praticamente parados durante o verão, exatamente quando o consumo elétrico atinge o pico.

Números ainda modestos, mas promissores

Segundo dados da Electric School Bus Initiative, do World Resources Institute (WRI), os projetos V2G já totalmente operacionais envolvem cerca de 230 autocarros, de um total de aproximadamente 6700 autocarros escolares elétricos nos Estados Unidos.

Em conjunto, conseguem fornecer cerca de oito megawatt-hora de energia.

Apesar de promissora, é uma solução relativamente pequena quando considerada a necessidade da rede: só a PJM, a maior operadora regional dos Estados Unidos, precisará de mais de 160.000 megawatts para satisfazer a procura de 67 milhões de pessoas nos próximos dias.

Para se ter uma ideia da escala do desafio, a consultora ICF prevê que sejam necessários 445.000 megawatts adicionais de capacidade na rede elétrica dos Estados Unidos até 2030, um crescimento impulsionado, em parte, pela explosão de centros de dados.

Ainda assim, especialistas do setor acreditam que os autocarros escolares são apenas o início de algo maior.

Ainda estamos numa fase muito inicial. Os autocarros escolares vão ser uma peça fundamental da capacidade V2G.

Afirmou Steve Letendre, do Vehicle Grid Integration Council, segundo a Reuters.

Atualmente, segundo o WRI, pelo menos 31 empresas de eletricidade e 21 estados norte-americanos participam em projetos deste tipo.

Além disso, a frota de autocarros elétricos deverá mais do que duplicar nos próximos anos, chegando a cerca de 14.625 unidades, muitas delas já preparadas para V2G.

"Não há bela sem são"

Apesar do potencial, a tecnologia enfrenta obstáculos significativos: custos iniciais elevados, ausência de normas técnicas universais e enquadramentos regulatórios que ainda estão a anos de distância.

Há também receios por parte dos operadores de que os ciclos constantes de carga e descarga acelerem o desgaste das baterias, o que poderia até anular garantias das fabricantes.

Críticos da eletrificação de veículos apontam ainda que estas soluções podem, na verdade, sobrecarregar a rede em vez de a aliviar.

Para contornar esse problema, muitas escolas têm apostado em energia solar para carregar os autocarros.

Califórnia lidera a corrida

O maior projeto do género está no distrito escolar de Oakland (em inglês, Oakland Unified School District), na Califórnia, onde a PG&E e a operadora Zum gerem uma frota de 74 autocarros capazes de gerar 2,1 gigawatt-hora de eletricidade por ano.

Um projeto ainda maior arranca no próximo mês, em São Francisco, por via do qual 104 autocarros deverão gerar cerca de três gigawatt-hora anuais, com a frota a crescer para 238 veículos até 2027-2028.

Na Califórnia, os autocarros elétricos financiados por programas estatais são já obrigados a ter capacidade V2G.

Entretanto, ainda conforme compilado pela Reuters, outros estados também avançam:

No Connecticut , o distrito de Branford terá 46 autocarros V2G já em agosto;

, o distrito de Branford terá 46 autocarros V2G já em agosto; Na Carolina do Norte , a Cherokee Boys Club testa autocarros que poderão alimentar edifícios escolares usados como abrigos de emergência;

, a Cherokee Boys Club testa autocarros que poderão alimentar edifícios escolares usados como abrigos de emergência; Na Flórida, o distrito de Glades County planeia usar os seus autocarros elétricos como centros de arrefecimento na próxima época de furacões, mesmo sem financiamento específico para V2G.

Embora ainda seja cedo para falar de uma revolução energética, os autocarros escolares elétricos mostram como os veículos elétricos podem, no futuro, tornar-se parte ativa da solução para redes elétricas cada vez mais pressionadas pelo calor extremo e pelos centros de dados.

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