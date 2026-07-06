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Uma das soluções para o calor intenso nos EUA têm sido… os autocarros escolares elétricos

· Motores/Energia 6 Comentários

Imagem: CBC

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. JL says:
    6 de Julho de 2026 às 09:07

    Deve haver mais consumo porque tem havia um um boom de vendas de carros eléctricos nos últimos anos. Loool

    Responder
  2. Gonçalo says:
    6 de Julho de 2026 às 09:09

    Vamos a aguardar eles chagrem só mesmo para dizer que isto é mau e não funciona

    Responder
  3. mamba says:
    6 de Julho de 2026 às 10:34

    Plot twist: a rede vai mais abaixo precisamente porque há mais malta a carregar os seus EV em casa que, somado ao maior uso de energia nesta altura, resulta no ‘vai tudo abaixo’.

    Mas shh.. não se pode dizer.

    Responder

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