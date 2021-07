iPhone 12 tem menor desvalorização do que o iPhone 11 e do que qualquer Android

Que o iPhone 12 era um dispositivo especial para a Apple, isso já se sabia. Há várias razões para este destaque. Primeiro pelo seu inovador conjunto de tecnologias dentro da oferta Apple e algumas dentro mesmo da oferta global de smartphones. Depois, este foi um dispositivo que quebrou uma linha de design já desgastada do iPhone e, por fim, porque tem vendas que o poderão levar ao pódio do smartphone mais vendido do mundo.

Além destas características diferenciadoras, sabe-se agora que o iPhone 12 em menor depreciação do que o iPhone 11.

iPhone 12 desvaloriza menos que o iPhone 11

É senso comum que os produtos da Apple mantêm o seu valor de mercado após vários anos do seu lançamento. Para o utilizador, é bom e mau em simultâneo.

Isto é, se o utilizador quiser comprar um iPhone novo, o deste ano, por exemplo, poderá vender o seu atual modelo a bom preço mesmo que ele tenha um, dois ou três anos. Esta será a parte muito positiva.

Contudo, a baixa depreciação será uma má “consequências” se o utilizador prefere comprar um modelo usado. Isto porque a diferença de um iPhone com 2 anos para um iPhone deste ano, não é grande. Neste caso tem de haver uma boa ponderação na escolha.

Segundo um estudo recém-publicado, é referido que o iPhone 12 mantém o seu valor durante mais tempo do que o iPhone 11. Sem dúvida, o atual que tem 5G, é mais valorizado que o seu antecessor.

O novo relatório publicado pela SellCell, refere que os modelos atuais da linha iPhone 12 superam o iPhone 11 durante o mesmo período decorrido desde o seu lançamento.

Durante os seis meses após o seu lançamento, os modelos do iPhone 12 perderam uma média de 34,5% do seu valor, enquanto durante o mesmo período após o lançamento da linha iPhone 11, estes perderam 43,8% do seu valor.

Principais conclusões:

As linhas do iPhone 11 e do iPhone 12 perdem em média de 40 a 50% do seu valor nas primeiras quatro semanas de lançamento.

Após o lançamento do iPhone 12, a linha iPhone 11 perdeu mais 8% do seu valor em três meses e 10% do seu valor em nove meses.

Apesar de uma redução inicial abrupta no valor, a linha do iPhone 11 exibe uma estabilização na sua depreciação, retendo bem o valor.

A linha do iPhone 12 melhora o desempenho do seu antecessor. Seis meses após o lançamento, a linha do iPhone 12 perdeu 34,5% do seu valor, enquanto a linha do iPhone 11 perdeu 43,8% no mesmo período. A linha do iPhone 12 mantém atualmente 9,3% mais valor do que a linha do iPhone 11 seis meses após o lançamento.

O iPhone 12 Mini foi o que mais desvalorizou na linha de dispositivos iPhone 12, perdeu 41,0% após seis meses. Isso é quase 9% a mais, em média, do que os outros dispositivos avaliados.

A Apple ainda reina como a marca que mais retém valor, em comparação com outras marcas de smartphones.

Quais os trunfos do dispositivo de 2020?

A incorporação da tecnologia 5G nos iPhones 12 provavelmente terá muito a ver com estes resultados. Também o novo design e algumas novidades, como o novo SoC.

O iPhone 11 carece desta compatibilidade, e é um forte argumento para conter as vendas hoje, no momento em que a ligação 5G está a ser visto como um trunfo comercial.

Em termos do mercado em geral, este iPhone de 2020 continua a ser o smartphone que melhor mantém o seu valor uma vez usado, independentemente do modelo específico. Por exemplo, um estudo anterior também da SellCell mostrou que o iPhone 12 vale 20% mais do que o Samsung Galaxy S21 no mesmo período de avaliação após o seu lançamento.

