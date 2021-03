iPhone 12 poderá tornar-se no smartphone de maior sucesso de todos os tempos

Quando falamos de sucesso no segmento mobile, inevitavelmente temos de falar no iPhone. Embora a Apple tenha muitos “haters”, é impossível negar a qualidade de fabrico e inovação dos equipamentos. Além disso, o facto de os iPhones terem uma grande longevidade, fomenta o mercado dos usados e recondicionados, “obrigando” a Apple a manter durante pelo menos 5 anos as máquinas com a mais recente versão do iOS.

Como corolário desta realidade, os analistas dizem que o iPhone 12 poderá tornar-se, não só no iPhone de maior sucesso de todos os tempos, mas também no smartphone mais vendido de sempre.

Agarrando em tudo o que foi em cima referido, os analistas focam-se sobretudo nas vendas. Também neste aspeto, não é novidade nenhuma que ano após ano, os iPhones têm sido dos smartphones mais vendidos do mundo.

Por trás deste gigante mercado que faz girar o planeta, a empresa de Cupertino criou desde há muitas décadas uma aura que arrasta legiões de fãs e leais seguidores. O que é outro grande trunfo.

iPhone 12 poderá tornar-se no smartphone mais vendido desde sempre

Passando o foco para a esfera do iPhone, se os anteriores smartphones da Apple tiverem sucesso em comparação com a concorrência, o seu novo iPhone 12 poderá ter ainda mais. Isto é, ao ritmo a que assistimos, as vendas quebrarão todos os recordes no mercado dos smartphones.

De acordo com declarações feitas por dois analistas de mercado especializados, o iPhone 12 está no bom caminho para se tornar o iPhone mais vendido da história.

Segundo os dados partilhados, pelos analistas da Wedbush, Strecker Backe e Daniel Ives, espera-se que o dispositivo atinja o número entre as 56 e as 62 milhões de unidades vendidas até ao final de março, podendo alcançar vendas entre os 240 milhões e os 250 milhões de unidades, algo que nunca tinha acontecido dentro da empresa Cupertino.

iPhone 12 mini teve mini procuras e o Max grandes vendas

Entre todos os modelos lançados do iPhone 12, o mini foi o único que não correspondeu às expectativas. Apesar do facto de os utilizadores da Apple sempre terem pedido ecrãs pequenos, parece que quando se trata de o escolher, fazem o mesmo que os utilizadores de Android, apostam em grandes diagonais.

A Apple oferece atualmente quatro modelos diferentes. O iPhone 12, o 12 mini, o 12 Pro e o 12 Pro Max, cada um com ecrãs diferentes e, sobretudo, com preços diferentes.

O modelo padrão apresenta um ecrã AMOLED de 6,1 polegadas, processador Apple A14, 64, 128 ou 256GB de armazenamento, carregamento sem fios com MagSafe, câmara dupla de 12 megapíxeis (ultra grande angular e grande angular) e proteção IP68. Pela primeira vez num dispositivo Apple, todos os modelos suportam a tecnologia 5G.

Em resumo, o número mágico que este iPhone terá de atingir são as 222 milhões de unidades (outros analistas referem que o recorde foi estabelecido no ano fiscal de 2015, quando a Apple vendeu 231 milhões de iPhones) que deram o título ao iPhone 6 como o smartphone mais vendido do mundo.

