28 mil relâmpagos registados num só dia na Madeira

O mau tempo provocou um apagão e inundações na Madeira. As descargas elétricas foram muitas, tendo a ilha ficado às escuras durante várias horas.

Segundo foi revelado, foram registadas 24 513 Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) no arquipélago da Madeira até às 18.00 do passado sábado. Ao todo o IPMA registou 28 mil relâmpagos.

IPMA tem plataforma com informação (quase) em tempo real sobre relâmpagos

A Madeira registou 28 414 relâmpagos num único dia. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a maioria dos raios aconteceu intranuvens, sendo que quase quatro mil atingiram a terra.

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, referiu que a Madeira esteve sem eletricidade por causa de dois raios…

Dois destes raios, muito fortes, atingiram às 20h40 [de sábado] a linha entre a [Central Térmica] Vitória [localizada no Funchal] e a Calheta [zona oeste], provocando a interrupção do abastecimento de eletricidade durante cerca de duas horas

No domingo de manhã aconteceu um novo apagão. De acordo com as informações, um raio de igual potência atingiu a linha entre a Central da Vitória e o Palheiro Ferreiro, nos arredores da capital.

O Instituto tem em funcionamento uma rede de deteção e localização de descargas elétricas atmosféricas (raios), no território continental e também nas ilhas. De relembrar que o IPMA investiu 319 mil euros na colocação de quatro detetores de trovoadas na Madeira. Os detetores de trovoadas de última geração LS7002 estão instalados em Porto Moniz/Santa, Santana, Funchal e Porto Santo.

É possível, quase em tempo real, no site do IPMA, obter informação sobre as descargas elétricas. Pode ver aqui.

Estes detetores transmitem em tempo real, através de circuitos dedicados com redundância, os dados registados para o sistema TLP (Total Lightning Processor) e sistema CATS (Computer Aided Thunderstorm Surveillance), para visualização e arquivo dos dados detetados e localizados pelo conjunto dos detetores referidos.

O princípio de deteção e localização baseia-se na medição da frequência das ondas emitidas pelos raios, no tempo de chegada e no método de triangulação, para o cálculo da localização dos raios. É de destacar que esta rede permite detetar os raios com uma eficiência superior a 95% e com erro inferior a uma centena de metros.

Com a disponibilidade desta informação, designadamente do tipo de raio (Nuvem-Terra, Terra-Nuvem, Nuvem – Nuvem e Intra-Nuvem) e das suas caraterísticas físicas, o IPMA tem informação mais detalhada e precisa, para a prossecução das suas atividades, designadamente para a vigilância de situações meteorológicas adversas que dão origem a trovoadas, sendo de referir que, por vezes, associado às trovoadas, podem registar-se ignições que dão origem a fogos florestais, a chuva particularmente intensa, granizo ou saraiva.

