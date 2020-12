Depois de alguns atrasos e problemas na produção, a Apple acabou por conseguir lançar o iPhone 12, nos seus diversos modelos. A expetativa era grande, em especial no que toca às vendas e à sua prestação, em especial num período em que o mercado caiu.

Os números iniciais apontavam para um sucesso face aos modelos anteriores e tem vindo a ser confirmado. Agora, e de uma fonte independente, surge a informação de que as vendas do novo iPhone estão muito acima do que o modelo anterior terá conseguido nas primeiras semanas.

Vendas do iPhone 12 cresceram desde o lançamento

Desde que a Apple deixou de revelar os seus números de vendas que não é possível quantificar a prestação do iPhone no mercado de smartphones. Todos os números resultam de análises de mercado e de valores obtidos nas cadeias de distribuição e fornecedores.

Mesmo sem estes valores chaves e importantes, os números de vendas do iPhone 12 não têm parado de surgir e revelam que este será mais um caso de sucesso. Deverá ser já o smartphone 5G mais vendido do mercado, ainda que tudo aponte para a aposta no modelo base e no Pro Max.

Ultrapassaram já as do modelo anterior

Uma nova análise feita pela Counterpoint revela que os dados de vendas do iPhone 12 continuam a subir e que este deverá ter ultrapassado os do modelo anterior, o iPhone 11. Estes dados referem-se ao mercado dos EUA, mas refletem seguramente o resto, segundo a informação disponível.

Os dados apresentados comparam a prestação de vendas nas 6 primeiras semanas entre o iPhone 12 e o modelo anterior. O modelo de 2020 dominou em todas elas, com exceção da segunda semana, onde caiu 38% face ao acumulado a 1 ano.

Apple espera crescer e deverá aumentar a produção

Há a destacar alguns momentos chave, como a chegada ao mercado dos modelos, em 2 alturas distintas, e a Black Friday. Os analistas da Counterpoint esperam que estes valores de vendas se mantenham e que assim as vendas do próximo ano continuem a subir para a Apple e para o iPhone.

Espera-se que estes valores representem um crescimento de 21% face ao ano anterior. A Apple estará a antecipar este aumento de vendas e por isso deverá aumentar a produção do iPhone durante o primeiro semestre de 2021.