Apple quer aumentar a produção do iPhone em 30% no primeiro semestre de 2021

Mesmo numa época de pandemia, onde a economia foi uma das áreas mais fortemente afetadas, a venda de algumas tecnologias não mostrou sinais de retrocesso. É, por exemplo, o casos dos novos iPhone 12 da Apple que estão a vender a uma velocidade admirável.

Neste sentido, e para conseguir responder à quantidade de pedidos, a Apple está a trabalhar no sentido de aumentar a produção dos iPhones em 30% já durante o primeiro semestre de 2021.

Tal como outros equipamentos, o iPhone é um produto muito desejado pelos consumidores. E mesmo que o mercado esteja atualmente a abarrotar de ofertas de qualidade, normalmente quem já tem um smartphone Apple, mantém-se fiel a esta marca nas próximas aquisições.

Desta forma, o lançamento do tão aguardado iPhone 12 promoveu uma frenética corrida dos utilizadores à compra deste novo iDevice. E, por conseguinte, a Apple tem agora o desafio de responder aos pedidos do mercado por mais unidades.

Apple vai aumentar a produção do iPhone em 30%

Não é só em relação ao stock do iPhone 12 que a marca da maçã está com problemas. A Apple anunciou recentemente que vai aumentar a produção dos seus iPhones em 30% já no primeiro semestre de 2021. Em suma, isto significa um aumento de fabrico para 96 milhões de unidades entre janeiro de 2021 e junho de 2021.

Os especialistas acreditam ainda que a Apple poderá retirar alguma vantagem do facto de a Huawei estar a enfrentar vários problemas com o governo e Donald Trump.

Segundo dados do Nihon Keizai Shimbun, com a linha iPhone 12 e quase 90% do iPad, entre outros equipamentos, 19 grandes fornecedores empresariais de TI de Taiwan registaram um total de vendas de 1.454,1 mil milhões de NT (cerca de 43 mil milhões de euros) só em novembro.

Mas este cenário era, de alguma forma, previsto, uma vez que já em setembro informávamos que o processo de 5 nm da TSMC estava praticamente todo reservado para os chips do iPhone 12. Além disso, mais recentemente demos a conhecer que esse fabrico já estava ocupado e a todo vapor até 2021.

iPhone 12 Pro é o modelo mais popular

Segundo algumas empresas de pesquisas, assim como analistas de bancos de investimento, o modelo mais popular da nova linha de smartphones da Apple é o iPhone 12 Pro. Já o menos popular é o iPhone 12 mini. Nalgumas regiões os consumidores esperaram cerca de 30 dias para receber a sua variante Pro desta série.

Por outro lado, os pedidos em relação ao iPhone 12 Pro Max parecem estar a diminuir, nomeadamente no mercado chinês. Mas os analistas acreditam que isto de deve ao enfraquecimento da publicidade feita a este equipamento. Até porque, anteriormente, as pesquisas indicavam que este modelo estaria até a ter mais pedidos do que o iPhone 12 Pro.

Também o tempo de entrega do iPhone 12 e 12 mini apresenta um ligeiro aumento, sendo atualmente de cerca de 4 dias. Mas, ainda assim, esse tempo é menor do que a versão Pro que, segundo a JPMorgan Chase, chega aos 28 dias. Já o modelo de 6,7 polegadas demora 11 dias a chegar.

Já no mercado chinês este tempo é de 4 dias no modelo mini, 6 dias no modelo básico, 30 dias para o Pro e 15 dias para o Pro Max.