Há um frenesim à volta dos processos de fabrico de 5nm e 7nm da TSMC. Na corrida concorrem várias empresas que lutam para conseguir a maior quantidade de componentes, como por exemplo a Apple, Qualcomm, Nvidia e MediaTek.

Assim, e segundo os relatórios mais recentes, a fabricante de Taiwan já tem o fabrico de chips de 5nm e 7nm a todo o vapor até ao segundo trimestre de 2021.

A TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) é a maior fabricante independente de semicondutores do mundo. E dela depende o futuro de muitas marcas e equipamentos, como smartphones, processadores e gráficas.

Há muitas marcas que estão a competir para conseguirem stock suficiente de componentes, como a Apple, a Qualcomm, a Nvidia e a MediaTek. A empresa de Cupertino, por exemplo é a responsável por praticamente todas as reservas do fabrico de 5nm, destinados ao chip do A14 Bionic integrado no seu novo iPhone 12.

Processos de 5nm e 7nm da TSMC ocupados até meados de 2021

De acordo com os mais recentes relatórios, o processo de fabrico na litografia de 5 nanómetros e 7 nanómetros, da TSMC já está totalmente ocupado até ao segundo trimestre dó próximo ano, 2021.

As informações apontam para a existência de muitos pedidos de chips de 5nm. Mas com a produção apertada, a fabricante de Taiwan tem continuado a aumentar a sua capacidade de fabrico.

Em suma, a capacidade mensal de produção da TSMC aumentou de 80.000 para 100.000 unidades. Para além disso, a taxa de rendimento do fabrico em massa também teve um aumento acentuado face ao processo de 7nm.

Leia também: Chips de 3 nanómetros podem começar a ser fabricados já em 2021

Mas devido ao imenso número de encomendas, a empresa teve que organizar a produção e já tem a sua capacidade carregada até meados do próximo ano. O processo de 7nm continua a ter muita procura, nomeadamente para produtos no segmento de servidores e novas consolas de videojogos.

Samsung poderá fornecer a Apple para o chip M1

Por outro lado, alguns relatórios emitidos pela Coreia do Norte adiantam que, devido ao cronograma de produção apertado da TSMC, talvez a Samsung possa ser uma solução para o fabrico do chip M1. Assim, caso isso venha a acontecer, então será a primeira vez, em cinco anos, que a empresa da maçã usará componentes da marca sul coreana.

As informações é que a Apple encomendou todos os componentes do M1 à fabricante taiwanesa. No entanto os analistas indicam que a TSMC não será capaz de responder a todos os pedidos da marca de Cupertino. Assim, e sendo que apenas há a alternativa da Samsung, talvez seja essa a única solução para a produção de chips de 5nm.

De acordo com um investigador da NH Investment & Securities, as encomendas da Apple para o chip M1 correspondem a cerca de 25% do total da capacidade de processamento de 5nm da TSMC. Mas a fabricante também já transferiu uma parte da sua capacidade para o fabrico de 5nm para o processador A14 Bionic do iPhone 12.

Assim, é possível que a marca de Tim Cook não tenha outra escolha do que recorrer à rival Samsung para levar avante a produção dos seus equipamentos.