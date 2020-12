Crimson Desert recebe novo trailer

Aos poucos, já se vão começando a perceber alguns dos jogos que vão marcar o próximo ano e Crimson Desert é um deles, muito certamente.

Nos The Game Awards recebeu um novo trailer que mostra o quanto interessante o jogo já se apresenta.

Crimson Desert, é um jogo passado num ambiente medieval de fantasia e que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios coreanos Pearl Abyss. Estúdios responsáveis por Black Desert.

Pelas imagens do trailer agora revelado, o Crimson Desert vai ser um jogo de aventura e ação, que parece acontecer num continente de Pywel bastante grande e diversificado, com várias zonas distintas e respetivos habitantes.

Pelo que se consegue ver, o jogo vai apresentar uma grande ênfase no combate em tempo real, e veem-se muitas espadas, pistolas e até se consegue perceber grandes cercos a castelos com uso de canhões e pistolas.

Esta variedade de armas, entre muitos outros aspetos, uma grande dose de personalização, sendo que a Pearl Abyss já deixou bem claro que os nossos personagens terão uma forte componente de customização.

Podemos ver ainda o aparecimento de dragões e da possibilidade de se montar num destes gigantes alados.

Como referi, Crimson Desert encontra-se em desenvolvimento pelos criadores de Black Desert pelo que será um jogo que terá um misto de singleplayer e multiplayer. Apesar de ter uma mecânica MMO, Crimson Desert vai ter um modo campanha no qual o jogador assume o papel de Mcduff, o líder de um grupo de mercenários e passa-se no continente de Pywel. A nossa missão será a de encontrar os melhores mercenários para o nosso grupo e tentar evitar que Pywel se desmorone.

Pelo que podemos ver, o jogo vai apresentar una qualidade gráfica digna de nova geração. Com efeito, o grafismo que podemos ver nas imagens é exuberante e bastante realista.

O lançamento de Crimson Desert está previsto para ocorrer no final do ano de 2021, mas ainda sem data concreta. Aliás, ainda nem as plataformas para as quais o jogo vai ser lançado são conhecidas.