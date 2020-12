Hacker mostra como o Tesla “vê” o mundo em realidade aumentada no modo Full Self-Driving

A Tesla não para de melhorar as suas tecnologias de assistência ao condutor. O Full Self-Driving (FSD), é um dos focos de maior relevo nos carros elétricos da marca e as melhorias são um importante passo para o desenvolvimento da condução autónoma. Assim, as versões beta vão sendo mostradas e impressionam pela audácia da tecnologia.

Num recente conjunto de atualizações, o hacker e dono de um Tesla, @greentheonly, encontrou o que poderá muito bem ser uma das características mais interessantes do pacote avançado de assistência ao condutor até hoje lançadas: a visão de realidade aumentada.

A Tesla é pioneira numa série de tecnologias que ajudam o condutor na atividade de condução. Um dos exemplos é o Full Self-Driving (FSD), sistema que tem sido melhorado e equipado com funcionalidades inovadoras. Agora, ainda na versão beta, a Tesla está a testar a Realidade Aumentada.

Esta forma dos carros “olharem” o mundo, permite que os veículos entendam com detalhes e em tempo real o que se passa na frente dos muitos sensores.

Hacker mostra o que o Tesla vê

Conforme podemos ver, Green partilhou as suas descobertas num tópico do Twitter. O hacker e proprietário de um Tesla publicou algumas das suas observações notáveis ​​da sua recente descoberta. Como é observado pelo hacker, o FSD beta contém “toneladas de código morto”, incluindo alguns itens interessantes como “coast2coast” e “seleção de mapa”.

Também foram partilhados vários vídeos que mostram a visão da realidade aumentada do FSD em ação. Estas imagens são um excelente exemplo do que está a acontecer nos bastidores dos sistemas de assistência ao condutor de um Tesla.

Full Self-Driving será o próximo grande trunfo da marca de Elon Musk

O FSD beta da Tesla foi lançado para um número limitado de condutores em outubro. Junto com o lançamento do sistema avançado de assistência ao condutor, surgiram novas visualizações que sugeriram o que os carros Tesla realmente “veem” em tempo real. No entanto, estes exemplos atualizados provaram ser apenas uma fração do que está a ser processado em tempo real.

Na verdade, estas são as conclusões que se tiram do que Green descobriu quando ele teve acesso ao modo de programador do FSD.

Segundo o que foi mostrado, esta nova tecnologia de imagem em Realidade Aumentada da Tesla é extensa, complexa. Existem muitos recuros nesta versão beta que ainda não foram lançados. Alguns são habilmente nomeados, como “California Stop”, “California Boost” e, curiosamente, “Chiropractor Adjust Skeleton”. A natureza desses recursos ainda está para ser verificada.

Quando será lançado o recurso FSD?

Elon Musk já referiu que esta tecnologia poderá chegar a mais utilizadores até final do ano. Contudo, tem de haver um bom feedback nestes testes que estão a decorrer. Nessa informação, o CEO da empresa referiu também que no próximo lançamento espera-se que venha uma série de recursos divertidos muito solicitados.

Especula-se que deverão aparecer as melhorias potenciais para os sistemas Autopiloto e Full Self-Driving da empresa.