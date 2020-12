Apple renova interface de utilizador da app Shazam para iOS e lança Shazam web beta

A Apple está a dar efetivamente mais relevância ao Shazam. A sua compra não foi para o diluir, mas sim para trazer ao utilizador mais funcionalidades. Assim, a empresa deu a conhecer agora uma nova versão da aplicação. A interface do Shazam da app iOS tem um novo visual, atualizado, para o utilizador estar alinha em termos de design com as recentes atualizações do grafismo para o Apple Music.

Além desta atualização, a Apple tem agora uma versão web do Shazam. Venha connosco que contamos tudo.

Depois da Apple ter integrado o Shazam com o Apple Music, esta app passou a fazer parte de forma nativa do iOS. Além disso, a empresa de Cupertino trouxe mais interação com o ecossistema da Apple.

Fácil de usar e rápida nos resultados

Ao iniciar a aplicação, o ecrã é dominado pelo botão central Toca para Shazam. Assim, o utilizador poderá deixar a tecnologia ouvir a música e dispara o resultado. Ao deslizar para cima, irá ver a música identificada e mais informação sobre a mesa, até uma reprodução para a poder apreciar e eventualmente guardar.

Para tornar esta app e serviço ainda mais alargado, a Apple, tal como fez com o Apple Music, criou o serviço web. Assim, em qualquer lugar poderá identificar músicas através de um navegador neste link Shazam.com. Para já, o serviço ainda se encontra em fase Beta.

Shazam está a crescer

No mês passado, a empresa de Cupertino anunciou que este seu serviço de identificação de música contava com cerca de 200 milhões de utilizadores ativos mensais nas várias aplicações para iOS e Android. A Apple adquiriu a Shazam em 2017, criando sinergias com o seu negócio da música.

A nova interface gráfica do Shazam faz com que a app se adapte mais facilmente às tendências de design moderno do iOS, embora continue a apresentar algumas peculiaridades de plataforma cruzada, como um botão vertical de mais três pontos, um paradigma do Android.

