Shazam da Apple atinge 200 milhões de utilizadores ativos por mês

O Shazam é uma ferramenta que usamos de quando em vez para descobrir que música estamos a ouvir. Quando nasceu e cresceu, tinha “apenas” esta funcionalidade, até a Apple ter adquirido o serviço no final de 2017. Posteriormente, a Apple integrou-o com o Apple Music e, mais recentemente, com o próprio iOS.

Agora a empresa anunciou que a app ultrapassou 200 milhões de utilizadores ativos mensais.

Shazam da Apple tem 200 milhões de utilizadores por mês

O Shazam está disponível como aplicação independente na App Store e na Google Play Store. Além disso, a Apple adicionou-o às funcionalidades da Siri, e recentemente foi introduzido na Central de Controlo do iOS 14.2. Os números alcançados, os tais 200 milhões, não incorporam as solicitações do serviço via Siri. Portanto, com tudo, deve ultrapassar esta cifra.

A aquisição por parte da Apple tem, certamente, uma estratégia que visa inovar determinadas áreas do Apple Music, como, por exemplo, o recurso de letras em tempo real. Em 2019, o Apple Music lançou listas de reprodução da marca Shazam que ajudam os utilizadores a encontrar novas músicas que estão em alta na plataforma.

Esta semana, a empresa lançou uma nova lista de reprodução chamada ‘Top 100 Shazams of All Time’, que comemora o marco de 200 milhões de utilizadores. O sucesso pop viral de 2019, “Dance Monkey”, está no topo da lista, com mais de 36,6 milhões de Shazams.

