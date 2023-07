E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, demos conta do lançamento do novo Nothing Phone (2), ensaiámos o novo Renault Clio E-Tech full hybrid 145, acompanhámos o Bosch Tech Day 2023, e muito mais.

Quando se fala em problemas ambientais e no impacto da indústria neste assunto, raramente se considera a indústria farmacêutica. Contudo, existem estudos que indicam que será mais poluente que a produção de carros. Perante os desafios ambientais, também as farmacêuticas terão que encontrar soluções. A criação de analgésico a partir de resíduos da indústria do papel, poderá ser uma delas.

Muitas vezes marcados como os melhores sistemas operativos de sempre, o Windows 95 e até o 98 deixaram muitas saudades aos utilizadores. Abandonados pela Microsoft, tornaram-se um risco ser usados, mas isso pode em breve ser mudado com o Windows Update Restored.

GermIrrad é um robô autónomo que, através de radiação ultravioleta e soluções químicas não nocivas para a saúde humana, faz desinfeção de espaços públicos, mesmo quando estes estão a ser usados por pessoas.

Num mundo cada vez mais digital, as marcas procuram dar aos seus clientes as melhores ferramentas e os melhores produtos. A BMW parece ter levado esse conceito ao extremo e tem agora uns óculos inteligentes que devem ser usados quando estiver a andar de mota.

É verdade que na área dos smartphones a inovação, no que diz respeito a design e até hardware, já não segue o ritmo de outros tempos. No entanto, há marcas que se esforçam para ter no mercado um produto diferenciador, que conquiste novos clientes. A Nothing é uma dessas marcas e hoje anunciou o Phone (2). Conheçam as especificações da nova máquina.

Foi em 1990 que a Renault colocou nas estradas um dos maiores sucessos do mundo automóvel, o Renault Clio. Foram 16 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, tornando-se num best-seller internacional. Agora, o momento é de renovação e fomos conhecer o E-Tech full hybrid 145.

A órbita da Terra está a ficar repleta de satélites Starlink, num projeto com assinatura da SpaceX. Agora, depois de serem enviados milhares de dispositivos, os cientistas confirmam que estes estão a libertar radiação.

O serviço de inteligência artificial generativa da Google, o Bard, está finalmente disponível em Portugal e com o idioma português. Além do nosso território, foi alargado a mais de 40 idiomas e 230 países.

O Pplware está a participar no Bosch Tech Day 2023, um evento que se realiza em Estugarda (Alemanha) onde se vai falar principalmente sobre Hidrogénio.

Há muito que os consumidores pedem que seja trazido de volta o conceito de bateria substituíveis nos smartphones e outros equipamentos. A UE esteve a estudar esta possibilidade e agora tomou uma posição oficial. Todos os smartphones e outros dispositivos na UE têm de ter baterias substituíveis até 2027.

O rover da NASA Perseverance encontrou na cratera marciana provas de química baseadas no carbono. Marte pode ser o lar de um ciclo geoquímico muito mais complexo do que se suspeitava inicialmente. Poderá ter sinais de vida... existente há milhares de milhões de anos!

O título diz tudo. Lançado sob esse slogan, o ZimaBoard é um Mini PC de placa única de baixo custo projetado para geeks (mas não só), com grande capacidade de expansão e apropriado para trabalhar como um micro-servidor. Já o analisámos e ficámos fãs. Saiba tudo o que é capaz.

Quem acompanha o Pplware certamente que já ouviu falar na tecnologia Li-Fi, a internet que se propaga através da luz e não recorre à tecnologia radio como é o caso do popular Wi-Fi. A tecnologia Li-Fi promete ser 100x mais rápida que o Wi-Fi e recentemente passou a standard por parte do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

A China está determinada a tornar-se líder também no mundo dos comboios de alta velocidade. Há muito que o país está empenhado nesta tecnologia e eventos como os Jogos Olímpicos de inverno serviram para dar um novo impulso a esta tecnologia.