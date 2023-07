Telescópio Hubble da NASA detetou um monstro galáctico

O Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA captou um monstro em formação nesta observação do excecional aglomerado de galáxias eMACS J1353.7+4329, que se encontra a cerca de oito mil milhões de anos-luz da Terra, na constelação Canes Venatici.

Hubble continua a surpreender a humanidade

Este conjunto de pelo menos dois aglomerados de galáxias está em processo de fusão para criar um monstro cósmico, um único aglomerado gigantesco que atua como uma lente gravitacional.

A lente gravitacional é um exemplo dramático da teoria geral da relatividade de Einstein em ação. Um corpo celeste, como um aglomerado de galáxias, é suficientemente maciço para distorcer o espaço-tempo, o que faz com que a trajetória da luz em torno do objeto seja visivelmente curvada, como se fosse uma vasta lente.

A lente gravitacional pode também ampliar objetos distantes, permitindo aos astrónomos observar objetos que, de outra forma, seriam demasiado ténues e estariam demasiado longe para serem detetados.

Pode também distorcer as imagens das galáxias de fundo, transformando-as em feixes de luz. Os primeiros indícios de lente gravitacional são já visíveis nesta imagem, como arcos brilhantes que se misturam com a multidão de galáxias na eMACS J1353.7+4329.

Os dados nesta imagem são retirados de um projeto de observação chamado Monsters in the Making, que usou dois dos instrumentos do Hubble para observar cinco aglomerados de galáxias excecionais em múltiplos comprimentos de onda.

Estas observações de múltiplos comprimentos de onda foram possíveis graças à Wide Field Camera 3 e à Advanced Camera for Surveys do Hubble. Os astrónomos responsáveis por estas observações esperam lançar as bases para futuros estudos de vastas lentes gravitacionais com telescópios da próxima geração, como o Telescópio Espacial James Webb da NASA/ESA/CSA.