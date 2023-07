O final do ano é o momento em que a Apple concentra a apresentação dos seus novos produtos, mas este ano podemos ver também novos Macs a chegar. O mais recente rumor dá conta que em outubro podemos ter novidades com o novo SoC M3 a ser a estrela.

Setembro é o mês de eleição da Apple para apresentar o iPhone. Este ano não vai ser diferente, com o smartphone da empresa a apresentar novidades e a ter consigo a chegada do novo Apple Watch e mais algumas novidades de peso para os utilizadores da marca.

A grande novidade agora foca-se na chegada de novas propostas no campo dos computadores da Apple, onde a marca deverá estrear o novo SoC que está a preparar. Falamos do M3 que deverá surgir nessa altura, nos novos iMac que a Apple deverá apresentar.

Para somar a esta lista de novidades nos Macs e mantendo o mesmo SoC, a Apple terá ainda novas versões do MacBook Air de 13 polegadas e MacBook Pro de 13 polegadas. As novidades devem ficar por aqui, visto que outubro é muito cedo para os restantes MacBook Pros ou desktops de última geração.

Como revelado antes, a Apple estava "num estágio avançado" de desenvolvimento de dois novos modelos de iMac que apresentariam a sua próxima geração do SoC M3. O novo chipset provavelmente não terá mais núcleos de CPU e GPU do que os atuais SoCs M2 da Apple. Espera-se ainda assim ganhos significativos no desempenho e eficiência de energia graças ao processo de 3 nm da TSMC.

Há ainda a dúvida sobre a chegada de um novo iPad, mas sem qualquer garantia sobre se é viável ou não este lançamento. Vários rumores anteriores revelavam que este novo modelo com mais desempenho seria lançado no início de 2024.

É ainda incerta a chegada destes novos Macs e do próprio SoC M3. A Apple apresentou há pouco tempo as novas versões do seu SoC anterior, o M2, com ganhos significativos de desempenho. Ainda assim a marca deverá apostar nestes novos SoC para elevar ainda mais as suas máquinas e alargar a sua presença na sua linha de produtos.