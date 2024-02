Apple cancela o projeto do seu carro elétrico e transfere os trabalhadores para o setor de IA

Depois das últimas notícias darem como certa a chegada do carro elétrico e autónomo da Apple para o ano de 2028, as mais recentes informações revelam que a marca da maçã cancelou agora este projeto. Para além disso, foi ainda revelado que a empresa também começou a transferir alguns dos seus trabalhadores que estavam ligados a este setor para os seus projetos de IA.

Apple desiste do seu carro elétrico e autónomo

De acordo com as últimas notícias avançadas pelo canal Bloomberg News nesta terça-feira (27), a Apple cancelou o projeto do seu carro elétrico e autónomo. Para além disso, também começou a transferir alguns dos seus trabalhadores dedicados a este projeto para o seu setor da Inteligência Artificial. As informações foram obtidas através de pessoas com conhecimento sobre o assunto.

Os detalhes adiantam que a Apple fez esta divulgação de forma interna, e, tal como seria de esperar, a novidade surpreendeu os quase 2.000 funcionários que trabalham no projeto do carro elétrico da empresa.

Segundo o Bloomberg, os funcionários da empresa foram então informados de que o projeto do carro elétrico iria começar a desacelerar e que vários dos trabalhadores do setor iriam ser transferidos para a divisão de Inteligência Artificial da marca da maçã.

Para já a Apple ainda não havia respondido aos pedidos para comentários solicitados pela agência Reuters.