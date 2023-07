China estabelece um novo recorde para a velocidade de um comboio: 453 km/h

A China está determinada a tornar-se líder também no mundo dos comboios de alta velocidade. Há muito que o país está empenhado nesta tecnologia e eventos como os Jogos Olímpicos de inverno serviram para dar um novo impulso a esta tecnologia.

A China está ansiosa por reduzir as enormes distâncias dentro das suas fronteiras. O país já tem mais de 40.000 quilómetros de vias para a sua ferrovia de alta velocidade e só em 2022 foram instalados mais 1.700 quilómetros. Isto representa mais de metade dos quilómetros disponíveis no Japão.

E neste esforço para ligar cidades e vilas a velocidades inacreditáveis, estão também a ser dados passos importantes em termos de comboios. Por exemplo, durante os Jogos Olímpicos de inverno, já foi visto um comboio totalmente autónomo, com um televisor no interior para trabalhar nas viagens.

Viajar em comboios a mais de 400 km/h

Embora não seja comparável aos 600 km/h atingidos pelo protótipo de um comboio japonês, a velocidade máxima de 453 km/h atingida pelo comboio chinês CR450 entre as estações de Fuqing e Qianzhou foi celebrada pela China Railway (empresa que explora o serviço), segundo os meios de comunicação social especializados do país.

O marco foi alcançado na ponte que atravessa a baía de Meizhou, uma enorme construção de mais de 14 quilómetros concebida exclusivamente para comboios de alta velocidade, onde foi realizado o teste. Embora já tenham sido atingidas velocidades mais elevadas noutras ocasiões, este teste é especialmente importante porque foi realizado em condições reais do percurso e, sobretudo, com velocidades superiores a 400 km/h, segundo o El Español.

Além disso, há que ter em conta que estamos a falar de um comboio que não dispõe de levitação magnética. O CR450 nasceu no âmbito do último plano quinquenal do Governo chinês, com o objetivo de ser o comboio mais rápido do mundo e, sobretudo, com o objetivo de fixar a velocidade em 400 km/h, para ligar Pequim e Xangai em duas horas e meia, atualmente separadas por quase cinco horas de viagem.

A China tem atualmente alguns dos comboios mais rápidos do mundo, com linhas que atingem os 350 km/h. No que diz respeito aos comboios de levitação magnética, a China já tem uma linha entre o Aeroporto Internacional de Pudong e a estação de Lonyang que atinge 431 km/h. No entanto, a construção de linhas para estes comboios é duas a três vezes mais cara do que a de um comboio tradicional.

