Usa PIN no seu telemóvel? Há grandes hipóteses de ser roubado

Por várias deixamos a sugestão de trocar o PIN de acesso ao seu smartphone por uma palavra-passe com letras e números. Facilmente se consegue decorar um código de 4 ou mesmo de 6 números. Já o mesmo não acontece se o código tiver letras e números misturados. Claro, se tiver cuidado e marcar sem ninguém vir, está salvo.... ou não!!! Com uma pequena peça de 2,5 euros, o seu PIN pode... ser descoberto em minutos.

PIN cada vez é menos seguro... evolua para maior segurança

Os PINs dos telemóveis são muito parecidos com as palavras-passe, na medida em que existem alguns muito comuns, e muito fáceis de decifrar. Quantos não estão a ler o seu PIN é o ano de nascimento? Ok, podem baixar as mãos que facilmente se percebeu que são mesmo muitos.

Existe uma pequena placa de desenvolvimento de microcontroladores para emular um teclado e testar os 20 PINs de desbloqueio mais comuns num dispositivo Android.

O projeto baseia-se numa pesquisa que analisa a segurança dos PINs de 4 e 6 dígitos dos smartphones e que encontrou algumas semelhanças notáveis entre os códigos de desbloqueio escolhidos pelo utilizador.

Embora a investigação tenha alguns anos, o comportamento do utilizador em termos de escolha do PIN não deve ter mudado muito.

O hardware não é muito mais do que uma placa Digispark, uma pequena placa baseada em ATtiny85 com conetor USB incorporado e um adaptador. Uma vez ligado a um dispositivo móvel, executa uma forma de ataque de injeção de teclas, enviando automaticamente eventos de teclado para introduzir os PINs mais comuns com um atraso entre cada tentativa.

Assumindo que o dispositivo aceita, tentar todos os vinte códigos demora cerca de seis minutos. Claro, uma forma de proteção é desativar as ligações OTG (acrónimo para On-The-Go ou, também conhecido como Depuração USB) de um dispositivo. Com isso poderá evitar este tipo de ataque.

Ah, outra coisa é deixar se usar aqueles PINs de preguiça, do tipo "1111" ou "1234"... eventualmente um pior, o 0000.