WhatsApp para iOS facilitará o envio com qualidade das suas fotos e vídeos

O WhatsApp para iOS vai receber uma funcionalidade que lhe permitirá escolher a qualidade predefinida das imagens e vídeos que partilha na aplicação. Isto dará aos utilizadores a possibilidade de enviar ficheiros com melhor (ou pior) resolução, sem ter de selecionar a opção a cada mensagem que envia.

WhatsApp facilita o envio com qualidade das suas fotografias e vídeos

O seletor de qualidade de ficheiro pode ser encontrado na aba "Armazenamento e dados" nas "Definições". De acordo com a imagem partilhada pelo WABetaInfo, o seletor de qualidade oferece duas opções para os seus ficheiros: Standard e HD. Esta funcionalidade evita que tenha de selecionar individualmente cada vez que partilha fotografias ou vídeos numa mensagem.

A primeira é atualmente oferecida no WhatsApp e favorece a velocidade de envio, pelo que o tamanho do ficheiro será menor. Em contrapartida, se quiser partilhar fotografias ou vídeos com maior qualidade, terá de escolher o modo HD. A descrição avisa que o tamanho pode ser até 6 vezes maior, pelo que o envio será mais demorado.

É importante mencionar que a opção HD não preserva a qualidade original das suas fotografias ou vídeos. O WhatsApp tentará preservar os detalhes, mas aplicará algoritmos para reduzir o tamanho. Se quiser partilhar uma fotografia sem alterar a qualidade, terá de escolher "Documento" quando a enviar.

O WhatsApp oferece agora a possibilidade de escolher a qualidade quando envia uma fotografia ou um vídeo. Esta opção pode ser encontrada no menu superior e indica a resolução para cada opção. Ao enviar conteúdo HD, é adicionado um pequeno identificador ao ficheiro na janela de conversa para que os seus contactos saibam antes de o abrirem.

Uma das vantagens desta nova funcionalidade do WhatsApp para iOS é que reduz os passos necessários para partilhar ficheiros. Se gosta de carregar fotografias sem comprometer a qualidade, já não terá de se preocupar em selecionar a caixa de verificação HD em cada carregamento. O seletor respeitará a opção escolhida e utilizá-la-á para todos os conteúdos.

A versão beta do Android recebeu esta funcionalidade em março, pelo que é quase certo que o WhatsApp a oferecerá a todos os utilizadores num futuro não muito distante.

