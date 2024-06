Esta app deixa ter o Recall do Windows 11 em todos os PCs não suportados pela Microsoft

Com a revelação dos novos PCs Copilot +, a Microsoft revelou também outras novidades para o Windows 11. Uma delas, que causa muito burburinho, é o Recall, que irá recordar tudo o que o utilizador fizer no PC, para depois a IA poder ser usada. O Recall está limitado a PCs suportados, mas há já uma app que permite instalar esta proposta em muitos mais PCs, não oficialmente.

Os requisitos para poder usar o Recall são bem conhecidos. Esta proposta vem reforçar o Windows 11 e garantir que este sistema operativo da Microsoft tem uma memória única, que depois poderá ser usada para aceder a qualquer proposta do utilizador, recorrendo à IA e a tudo o que esta consegue oferecer.

Ainda que seja um exclusivo para alguns PC, o Recall já foi avaliado e colocado a correr em PCs com SoC Arm, mas sem a presença de uma GPU. Este trabalho foi realizado pelo conhecido Albacore (@thebookisclosed), que mostrou o trabalho realizado em várias publicações no X.

I built an app that lets you set up Recall without any need for manual registry edits or file patching. It's available on GitHub. Please make sure to give the Readme a thorough read first! https://t.co/6o6lt8Ibuo