BP vai duplicar o investimento nos combustíveis fósseis e cortar nas energias renováveis

Esta quarta-feira, a gigante petrolífera BP anunciou que planeia aumentar o investimento anual em petróleo e gás para 10 mil milhões de dólares até 2027. Paralelamente, o investimento em atividades de transição será "significativamente menor", nos próximos anos.

Num comunicado, Murray Auchincloss, diretor-executivo da petrolífera, anunciou que "hoje, redefinimos fundamentalmente a estratégia da BP".

Estamos a reduzir e a realocar as despesas de capital às nossas atividades de maior retorno para impulsionar o crescimento, e a procurar incessantemente melhorias de desempenho e eficiência de custos. Tudo isto está ao serviço do crescimento sustentável do fluxo de caixa e dos retornos.

Como parte de uma redefinição estratégica fundamental, a BP anunciou planos para aumentar o investimento anual em petróleo e gás para 10 mil milhões de dólares até 2027.

Além disso, partilhou que planeia reduzir as suas despesas de capital anuais, de modo a situar-se num intervalo de 13 a 15 mil milhões de dólares durante o mesmo horizonte temporal, ao mesmo tempo que visa 20 mil milhões de dólares em desinvestimentos até ao final de 2027.

Segundo comunicou, o investimento em atividades de transição será "significativamente menor", nos próximos anos. A empresa disse que, agora, os gastos deverão atingir entre 1,5 mil milhões e 2 mil milhões de dólares por ano - mais de 5 mil milhões de dólares por ano abaixo da orientação anterior.

Administração da BP focada na "sustentabilidade de natureza financeira e não ecológica"

Nos últimos anos, segundo dados da CNBC, a BP tem ficado atrás dos seus concorrentes do setor, com os investidores a questionarem, frequentemente, a direção estratégica da empresa.

Para Lindsey Stewart, diretor de gestão e política de investimentos da Morningstar Sustainalytics, a decisão da BP de reduzir as despesas de capital em energias renováveis e duplicar os seus ativos de combustíveis fósseis "será chocante, mas não surpreendente para os investidores centrados na sustentabilidade".

Além disso, "tendo já reduzido os seus objetivos de transição energética em 2023, o subsequente fraco desempenho da BP em comparação com os seus pares criou pressão para que a administração se concentre na sustentabilidade de natureza financeira e não ecológica".

Recorde-se que, há cinco anos, a BP tornou-se um dos primeiros gigantes do setor da energia a anunciar planos para reduzir as emissões para zero "até 2050 ou antes". No âmbito desta iniciativa, a BP comprometeu-se a reduzir as emissões em 40% até 2030 e a aumentar o investimento em projetos de energias renováveis.

Entretanto, em 2023, a empresa reduziu este objetivo de emissões para 20% a 30%, afirmando que precisava de continuar a investir em petróleo e gás para satisfazer a procura global, segundo a imprensa.

Na segunda-feira, a Reuters noticiou que a BP está prestes a abandonar o seu objetivo de aumentar em 20 vezes a produção de energia renovável até 2030, citando duas fontes anónimas próximas do assunto.