Muitas vezes marcados como os melhores sistemas operativos de sempre, o Windows 95 e até o 98 deixaram muitas saudades aos utilizadores. Abandonados pela Microsoft, tornaram-se um risco ser usados, mas isso pode em breve ser mudado com o Windows Update Restored.

Apesar de serem sistemas operativos já abandonados, há ainda muita gente que periodicamente os instala. São saudosistas e querem ter de volta toda a mística que estes sistemas trouxeram quando eram ativos e tinham uma manutenção ativa da Microsoft.

O que acontece agora, e para quem instala estes sistemas operativos, é que não tem acesso a todas as atualizações que a Microsoft lançou ao longo dos anos. Com o fim da vida útil destes sistemas, foram também desativados os sistemas de suporte e de acesso às atualizações.

Isso vai mudar agora com a chegada do site Windows Update Restored e com o que este oferecerá aos utilizadores para que estes recuperem parte da sua história. Quer restaurar o que a gigante do software oferecia aos seus utilizadores e assim permitir atualizar o seu Windows 95 ou o Windows 98.

O objetivo desta comunidade aberta e sem qualquer afiliação com o Microsoft é o atualizar de todas as versões mais antigas do sistema da Microsoft. Por agora está acessível para o Windows 95 e o 98, esperando-se para breve muitos mais sistemas, onde se incluem as versões de servidor.

Para obter estas atualizações, os responsáveis recorreram a muitos voluntários que percorreram a Internet à procura dos ficheiros necessários. Houve ainda um trabalho muito intenso de validação da qualidade destes, para garantir que não têm nenhuma questão de segurança.

Importa recordar que não é recomendado ou sequer seguro manter um sistema destes. Tanto o Windows 95 como o Windows 98 estão descontinuados há muitos anos e o lógico é usar um dos mais recentes sistemas operativos da Microsoft, como o Windows 11.

Windows Update Restored