Resultados de pesquisa no Google vão poder ser partilhados com um deslizar para o lado

As opções que a Google tem vindo a trazer ao seu motor de pesquisa continuam em constante evolução e para a versão mobile há novidades muito interessantes que já estão a chegar aos utilizadores. Deslizar um resultado de pesquisa para o lado, vai trazer algumas ações rápidas.

Como parte da Search Generative Experience (SGE), a Google fez com que passar o rato sobre um resultado fornecesse atalhos convenientes. No smartphone, pode deslizar para a direita nos resultados da Pesquisa Google para os partilhar ou guardar rapidamente.

É provável que ainda muitos não tenham tal recurso disponível, mas segundo o 9to5Google já deverá estar em testes pelo menos desde maio. Além disso, os utilizadores têm que ter a Search Generative Experience ativada.

Portanto, ao fazer uma pesquisa, os resultados podem ser partilhados ou guardados, recursos que anteriormente estavam disponíveis no menu dos 3 pontos.

A SGE está disponível para Chrome no computador e nas apps, para já, só nos EUA e em Inglês, para quem em breve, depois dos testes possa chegar a todos os utilizadores, que basicamente quer integrar a IA generativa nas pesquisas, para trazer mais informações e contexto às pesquisas.

Além do Search Generative Experience, integrado no Google Search Labs, estão disponíveis na pesquisa as dicas de código, que usam modelos de linguagem para fornecer formas de escrever código de maneira mais rápida e inteligente. Pode obter respostas sobre várias linguagens, incluindo Java, Go, Python, Javascript, C++, Kotlin, shell, Docker e Git.