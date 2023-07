A Samsung estará já a preparar a chegada do Android 14 aos seus smartphones com a nova One UI 6. Esta versão vai ter muitas novidades e uma foi avançada agora. Dedica-se ao ecrã de bloqueio, que vai passar a ter widgets mais completos, bem ao estilo do que teremos em breve no iOS 17.

Já não falta muito para que a nova One UI 6 seja conhecida e experimentada por muitos utilizadores. A Samsung deverá muito em breve iniciar os testes públicos com a mais recente versão do Android 14 e isso será o ponto de partida para muitas novidades nestes smartphones da marca.

Até que esse momento chegue, os rumores e as informações menos diretas vão ser o ponto de ordem, para ir mostrando o que está a ser preparado. O mais recente detalhe a ser mostrado veio agora apontar que o ecrã de bloqueio destes smartphones será mudado, com uma clara inspiração no iOS 17 da Apple.

Assim, e do que é avançado, este terá mudanças no AOD (Always-On Display), para poderem usar imagens completas e muito mais informação. Esta suposta novidade na verdade não é única e já antes tinha sido avançada esta informação para esta área da One UI 6.

Exclusive: The One6 uses widgets and AOD design, the iOS way of designing, in a new way. Pictured is an example pic.twitter.com/lFs4FO7W3m — itnyang (@hyacokr_itnyang) July 9, 2023

A grande mudança parece vir mesmo no que toca aos widgtes que vão poder ser usados nesta área. Estes vão ter mudanças estéticas e ganhar ainda mais informação. A ideia da Samsung é que sejam mais úteis e muito mais informativos para ajudar os utilizadores, sem que estes tenham de desbloquear os seus smartphones.

Os widgets já estão presentes no ecrã de bloqueio da One UI, mas com muitas limitações e diferentes do que é usado no ecrã principal. A grane mudança agora é que vão ser ainda mais completos e permitir o acesso a muito mais informação de forma direta.

Estas novidades vão chegar muito em breve, até porque a Samsung quer iniciar testes com o Android 14 o mais rapidamente possível. Especula-se que na próxima semana possam haver novidades e que o Galaxy S23 da marca possa ter já acesso a uma primeira versão de testes, para ainda este ano termos a One UI 6 acessível a todos como uma atualização.