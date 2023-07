O negócio do streamaing de música, dominado até agora por 2 grandes players, tem uma nova concorrência. Esta vem do TikTok e quer conquistar os utilizadores, que já se habituaram a usar esta rede social e a retirar dela muita da música que foram conhecendo. Esta quer ser uma alternativa viável ao Spotify e o Apple Music.

É cada vez mais normal as redes sociais e outros serviços da Internet reinventarem-se e apresentarem novas propostas aos seus utilizadores. É a forma de cativarem mais público e angariarem ainda mais contas ativas para aumentarem a sua monetização.

Por norma escolhem áreas onde aina não existe muita penetração, para assim terem a sua margem de manobra. A aposta do TikTok foi um pouco contrária a este conceito e escolheu o streaming de música para o seu novo campo de batalha.

Sem pretensiosismo e sem querer reinventar os serviços de streaming, o TikTk Music funciona como qualquer outro serviço desta área. Os utilizadores têm acesso a um catálogo grande de músicas e podem criar as suas bibliotecas.

Com o tempo, este novo serviço irá também propor novidades musicais aos utilizadores, com base nas suas escutas. Para além de uma curadoria musical personalizada, há também acordos com grandes editoras, que também já forneciam músicas para a rede social e para as publicações.

Existe ainda um recurso de identificação de música que funciona de maneira semelhante ao Shazam da Apple. O TikTok Music também permite que os usuários interajam com recursos sociais, que incluem comentários em músicas e álbuns.

Apesar de querer conquistar a Internet, o novo concorrente do Spotify e do Apple Music apenas vai estar disponível por agora no Brasil e na Indonésia. Ainda assim, espera-se que o TikTok Music seja alargado em breve a mais países e que Portugal esteja num desses primeiros grupos.