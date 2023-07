Qual o melhor tradutor: Bard ou Google Translate?

As ferramentas de tradução são hoje importantes para manter o mundo ainda mais ligado. A Google tem um dos mais relevantes serviços de tradução, o Google Translate, com funcionalidades avançadas, como deteção de voz, de idioma ou até de texto, por imagem com tradução instantânea, e agora tem o Bard, baseado em IA generativa, que também ajuda nas traduções. Mas qual é que funciona melhor?

Para este teste foram dadas algumas palavras e frases aos dois serviços para que fosse feita uma deteção automática do idioma com tradução para português. Os resultados são relativamente interessantes e dão ao Bard um avanço nalguns aspetos. Mas vamos a exemplos.

Nos primeiros exemplos foram feitos pedidos simples de palavras que já esperava que existisse diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal. O Bard dá respostas mais direcionadas tendo em conta a localização do utilizador.

Palavras noutros idiomas:

Aqui nesta fase, o Bard começou a ficar confuso e já me estava a responder em Inglês, mas deu a tradução correta para português.

A esta resposta ainda se seguiu um texto a explicar o significado da palavra e alguns exemplos de frases onde poderia ser aplicado:

It is a plural noun that refers to businesses or individuals that provide goods or services to others. For example, a company that provides office supplies to businesses would be a fournisseur.

Here are some other examples of how the word "fournisseurs" can be used in Portuguese:

Os fornecedores de nosso restaurante são muito confiáveis. (Our restaurant's suppliers are very reliable.) Preciso encontrar novos fornecedores de produtos orgânicos. (I need to find new suppliers of organic products.) Os fornecedores de energia estão enfrentando dificuldades devido à seca. (Energy suppliers are facing difficulties due to the drought.) I hope this helps!