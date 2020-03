Shazam agora tem integração com Apple Music na versão beta

Era de esperar que a Apple integrasse o Shazam nas suas plataformas depois de a ter adquirido em 2018. Os dias do monopólio do Spotify na integração da aplicação terminaram. Isto porque os utilizadores já podem ligar esta app de descoberta de músicas com a sua conta Apple Music. Desta forma, os utilizadores do Shazam, pelo menos para já, têm a opção de ligar duas das maiores plataformas de streaming de música do mundo.

Ao abrirmos a mais recente versão do Shazam, somos logo convidados a adicionar a nova funcionalidade ao Apple Music, com direito a nova lista.

Shazam agora dentro do Apple Music e vice-versa

A Apple concluiu a aquisição do Shazam em 2018. Então, desde essa altura, podíamos ligar a nossa conta do Spotify para trocar lista de reprodução. No entanto, depois da atualização para a versão 13.11, está definitivamente concluído o ciclo. Isto porque podemos agora usar a app de música da Apple como o nosso player de música oficial no Shazam.

Antes desta versão 13.11 (13.10.0), existia o que parecia ser uma versão beta desta funcionalidade dentro da app. Agora, para vermos estas opções disponíveis, abrimos o Shazam e clicamos no ícone no canto superior esquerda em Biblioteca.

Depois clicamos no ícone Definições e lá dentro vemos a opção para nos podermos ligar aos dois serviços de música.

Quando nos ligamos ao Apple Music, ele abre a aplicação, mas para isso temos de ter a assinatura ativa Apple Music. No entanto, caso não tenha, então vai receber uma mensagem de erro. Portanto, com esta opção a funcionar no Apple Music, as músicas identificadas pela app de descoberta de músicas aparecerão numa novas lista de reprodução que se chama As minhas músicas no Shazam.

Além desta, ainda serão esperadas mais integrações noutras áreas do iOS e não só. Provavelmente iremos ver ainda mais funcionalidades nas próximas versões.