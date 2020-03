Surface Duo deverá chegar ao mercado já este verão

A Microsoft tem no Surface Duo um dos seus trunfos para atacar o mercado dos smartphones, depois do fim que teve o seu sistema operativo. Com previsão de lançamento no mercado para o final de 2020, novas fontes apontam agora que poderá ser antecipado já para este verão.

Será que vai ser desta que a gigante do software consegue vingar no mundo dos dispositivos móveis?

No final do ano que passou, a Microsoft apresentou ao mundo o seu novo smartphone. Com ecrã dobrável e sistema operativo Android, o Surface Duo prometia ser um dos trunfos para a marca americana conquistar algum espaço num mercado onde teve muitas dificuldades nos últimos anos.

Embora tenha sido apresentado em 2019, a previsão de colocação à venda deste equipamento apontava para o final de 2020. Assim, representaria quase um ano e meio de espera por este equipamento. No entanto, segundo as últimas fontes, o Surface Duo poderá chegar ao mercado mais cedo.

Surface Duo poderá ser colocado à venda já este verão

Segundo uma fonte próxima ao projeto, a Microsoft já deverá ter pronto todo o hardware e software necessário para concluir este dispositivo. Tendo em conta o estado aparente de desenvolvimento, este produto poderá estar já pronto para ser lançado já este verão. Assim, irá antecipar o prazo que tinha sido dado inicialmente.

Caso esta informação se confirme, a apresentação do produto final poderá ser feita já nesta primavera, aproveitando o evento de apresentação dos novos Surface Go 2 e Surface Book 2.

Para recordar, o Surface Duo promete trazer dois ecrãs de 5,6″ com resolução 1350×1800 que, quando abertos totalmente, perfazem um ecrã de 8,3″. Ao nível do processador, deverá trazer o Qualcomm Snapdragon 855, acompanhado de 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno.

Este equipamento irá utilizar uma dobradiça patenteada pela Microsoft que irá permitir ao equipamento ser utilizado de várias formas. Teremos, por exemplo o modo tenda, o V invertido, o modo portátil ou o modo ecrã completo, estando programado para se comportar de formas diferentes conforme o modo que estiver a ser utilizado.

Esta é a solução da Microsoft para atacar o mundo dos smartphones dobráveis, área onde terá bastante concorrência, mas onde pretende ganhar o seu espaço e a sua relevância.

Leia também: