Depois de perder o comboio dos sistemas operativos mobile, a Microsoft procura agora introduzir-se na guerra dos smartphones dobráveis com o Surface Duo. Depois de nos últimos tempos terem saído mais algumas informações sobre este equipamento, surge agora um vídeo onde podemos ver o sistema que está a ser desenvolvido para ver rapidamente as notificações.

São apenas alguns momentos de vídeo, mas permitem conhecer algo mais deste produto que a Microsoft diz querer lançar.

Leak desvenda um pouco mais do sistema operativo

Os smartphones dobráveis estão a chegar em força ao mercado, com os fabricantes a estarem numa maratona para desenvolverem a melhor solução para os ecrãs flexíveis.

Além das soluções já presentes no mercado, como é o caso do Samsung Fold Z ou do Huawei Mate Xs, a Microsoft está também a desenvolver a sua solução. O Surface Duo deverá chegar ao mercado este ano, representando uma nova tentativa da Microsoft para alcançar sucesso num mercado bastante competitivo.

Depois de já termos conhecido várias novidades deste equipamento, surge agora um novo leak. Através de um vídeo explicativo, podemos perceber como será a visualização rápida de notificações.

Surface Duo não precisará de abrir completamente para consultar as notificações

O Surface Duo é uma das mais promissoras novidades da Microsoft para este ano. Com a tendência dos fabricantes para os ecrãs dobráveis, a Microsoft não quer ficar para trás nesta corrida.

Embora ainda não se conheçam muitas novidades deste novo equipamento, foi agora dada a conhecer mais uma futura função, o modo como se pode consultar rapidamente as notificações. Segundo o vídeo partilhado, podemos ver que o utilizador não necessita de abrir totalmente o ecrã caso queira ver as suas notificações. Ao abrir ligeiramente, estas surgem na lateral do ecrã e permite uma interação direta com as mesmas.

Já nas chamadas recebidas, o funcionamento será o mesmo. Assim, basta ao utilizador abrir também ligeiramente de forma a poder ver a identificação de quem lhe liga. Posteriormente, caso pretenda atender, basta abrir o resto do ecrã.

A Microsoft continua assim a preparar este novo equipamento para atacar o mercado dos smartphones. Fazendo jus ao ditado popular “se não podes vencê-los, junta-te a eles”, a Microsoft está agora a desenvolver o seu smartphone baseado em Android.