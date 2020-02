A popularidade do Gmail leva a que seja uma ferramenta e um serviço certamente essencial a qualquer utilizador. É ali que as suas comunicações se concentram e que interage com a Internet e os seus utilizadores.

É por isso estranho quando um problema surge neste serviço, que roça a perfeição. A app para Android do Gmail tem agora um bug inegavelmente chato e que tem de ser corrigido rapidamente. A possibilidade de esvaziar o Lixo e o Spam desapareceu sem que ninguém saiba a razão.

Uma nova falha do Gmail para Android

Esta é uma situação nova e que está agora a ser reportada por muitos utilizadores. Sem uma razão aparentemente lógica, uma das melhores funcionalidades associadas ao Lixo e ao Spam simplesmente desapareceu. Falamos da possibilidade de esvaziar estas áreas sobretudo de forma única.

Até há poucos dias ao aceder ao Lixo ou ao Spam, existia uma opção no topo que permitia que todas as mensagens ali presentes fossem removidas de forma única. Assim, os utilizadores não precisam de estar a selecionar mensagem a mensagem para as eliminar.

App não permite apagar emails do Lixo e Spam

Até há pouco tempo as causas desta mudança radical não eram conhecidas e muitos especulavam que se devia a uma mudança aplicada pela Google no Gmail. Debatia-se igualmente a real razão para esta mudança, dado que era uma funcionalidade que muitos entendiam ser essencial nesta área do Gmail.

Afinal, e pelo que um engenheiro da Google já veio relatar, este é mesmo apenas um bug que surgiu na app dedicada ao Android. Este garantiu também que a gigante das pesquisas está já a avaliar este assunto e que muito em breve será resolvido. Por explicar fica, entretanto, se esta solução será nos servidores do Gmail ou na própria app.

A Google está já a resolver o problema

Foi ainda revelado que aparentemente existe uma forma de contornar este problema. Basta aceder à pasta Lixo ou Spam e rodar o smartphone. De imediato a opção para remover todas as mensagens de uma vez surge. No entanto, esta não será mantida se a app for fechada.

Este é um problema que deverá em breve ser resolvido pela própria Google, trazendo assim de volta esta opção que todos querem ter. Ajuda igualmente a gerir de forma rápida as mensagens que provavelmente não necessitam e querem remover.