Manobras perigosas em Stunt Paradise 2

Stunt Paradise 2, encontra-se a caminho das consolas e PCs. Um jogo arcade de condução, no qual a velocidade e o caos no asfalto dominam a estrada. Venham saber mais...

Está prestes a chegar Stunt Paradise 2, o mundo arcade no qual a velocidade estonteante e o caos dominam as ruas! Neste jogo, a adrenalina está sempre em alta, as explosões ecoam em cada curva e as nossas habilidades de condução são constantemente colocadas à prova.

Preparem-se para novos níveis repletos de armadilhas imprevisíveis: raios laser, serras circulares, minas, explosivos e muitas outras surpresas mortais que transformam cada corrida num verdadeiro desafio fatal.

Os jogadores terão a oportunidade de saltar sobre tremendos abismos, dar cambalhotas no ar com os seus bólides, lançar-se nos ares através de rampas vertiginosas e atravessar os mais diversos obstáculos. Tudo isto, ao ritmo da mais pura loucura arcade.

O jogo conta agora com uma tremenda melhoria visual, apresentando ambientes detalhados, efeitos brilhantes e shaders modernos que tornam cada salto, cada explosão e cada colisão mais espetaculares do que nunca. Stunt Paradise 2 é fácil de aprender, mas bastante difícil de dominar, fazendo do jogo uma experiência simples mas desafiadora para até os condutores mais habilidosos.

Stunt Paradise 2 oferece uma ampla seleção de carros, níveis altamente dinâmicos e uma dose interminável de adrenalina. É o jogo definitivo para quem ousa arriscar, rir dos próprios fracassos e desfrutar de ação sem parar.

Stunt Paradise 2 será lançado em 2026 para Nintendo Switch, PC, Playstation 5 e Xbox Series X.