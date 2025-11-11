Sam Altman fala sobre IA: o forno elétrico e o ChatGPT

A Inteligência Artificial está a levantar um problema cada vez mais sério: milhares de servidores a trabalhar dia e noite, com um enorme consumo de eletricidade e de água.

Cada consulta no ChatGPT consome o mesmo que um forno em funcionamento durante um segundo

Sam Altman, o criador do ChatGPT e atual CEO da OpenAI, quis esclarecer algumas dúvidas sobre o impacto energético do popular chatbot.

Segundo Altman, cada interação com o ChatGPT consome cerca de 0,34 watts-hora de energia e utiliza aproximadamente 0,0003 litros de água, o equivalente a um quinquagésimo de uma colher de sobremesa.

Pode parecer pouco, mas quando multiplicado pelos 2,5 mil milhões de pedidos diários que a ferramenta recebe, o resultado é um gasto gigantesco.

Altman comparou o consumo energético de uma única consulta ao ChatGPT ao de um forno elétrico ligado durante um segundo. Uma analogia simples, mas eficaz, para se ter uma noção do impacto de cada pergunta feita à IA.

Alguns estudos apontam que o ChatGPT pode gastar até dez vezes mais energia por pergunta do que o Google, embora essas estimativas se baseiem em dados antigos e modelos já ultrapassados.

Com centenas de milhões de utilizadores semanais e milhares de milhões de consultas diárias, o impacto energético do ChatGPT é hoje uma questão global. Há estimativas que sugerem que o sistema possa consumir cerca de 40 milhões de quilowatt-hora por dia, o suficiente para carregar oito milhões de telemóveis diariamente.