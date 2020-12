Chegou um novo smartphone: Conheça o Nokia 5.4

A Nokia, pela mão da HMD Global, continua a sua expansão pelo segmento dos smartphones, além de explorar outras áreas. Depois de vários rumores, eis que chega finalmente, de forma oficial o Nokis 5.4.

Conheça os pormenores deste novo smartphone de gama média.

O novo smartphone Nokia 5.4

A HMD Global apresentou esta manhã o seu novo smartphone Nokia 5.4. Trata-se de um modelo de gama média, com processador Snapdragon 662, disponível nas versões de 64 GB + 4 GB, 64 GB + 6 GB e 128 GB + 4 GB.

O seu ecrã é de 6,39″ com resolução HD+ de 720 x 1560 píxeis, sendo que pesa 181g e mede 161 x 76 x 8,7 mm.

Na traseira apresenta um módulo de câmaras semelhante ao do Nokia 5.3, no entanto, com melhorias significativas ao nível dos sensores utilizados. No novo Nokia 5.4 tem então uma câmara principal de 48 MP com abertura f/1.8, uma câmara de 5 MP (ultra grande angular) e ainda uma macro e uma de profundidade, ambas com 2 MP. Esta câmara é capaz ainda de gravar vídeo a 4K a 30fps.

A câmara frontal é de 16 MP, o que também é uma evolução face ao modelo anterior. Além de ser de maior resolução, ainda vem integrada no ecrã sem ser no recorte em gota.

Ao nível da bateria, temos uma com capacidade de 4000 mAh que carrega a 10W. Além destas características, há que destacar o facto de incluir NFC.

Por fim, o Nokia 5.4 vem disponível nas cores Polar Night e Dusk. Está, no entanto, disponível em apenas alguns mercados selecionados (onde não se inclui a Europa) a partir de um preço médio global de 189 €, para a versão base de 4 GB + 64 GB.